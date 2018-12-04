加载中…
正文 字体大小：

必读！泛娱乐领域作者发文常见问题汇总及发文规范

(2018-12-04 10:47:35)
转载
分类： 娱乐评论

请广大作者通读此文，文中涉及泛娱乐领域作者发文常见问题及发文规范，对您的创作将有很大帮助。

、文章为何无推荐，无阅读？

原因：被判定为低质文章。

低质文章分类

低质文章分三类，分别是：娱乐水文、信息杜撰和采集拼凑。

低质文章危害

低质文章过多的账号，可能面临原创功能被取消，甚至被封号的风险。

一、娱乐水文

领域：娱乐（包括体育明星）、影视

特征：内容单薄，大量搬运网络介绍文字，个人观点少或个人观点部分琐碎无实意、记流水账、无中心观点。

包括但不限于以下六类：

1、剧情描述(包括电视剧、电影、综艺节目)

1.1、复述影视剧剧情，个人观点少于20%且无实际意义。

1.2、对未播出的剧情进行编撰、剧透。

2、明星未证实消息（真实负面新闻除外）

2.1、内容中有“被曝”“据说”此类词汇。

2.2、大多为负面、负能量消息，如违约、离婚、怀孕、吸毒。

3、标题党内容

3.1、标题中出现几个字回应XXX，他用XXX个字说出XXX。

3.2、标题中出现网友：XXXXXX，网友表示XXXXX。

不要出现这种类型的标题，请大家提高标题质量，不要模板化标题。

http://pic.rmb.bdstatic.com/aaa1e724b393295ba1c330f1eef952a9.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/12ffde2fd098c1f6b490af05fa989e34.jpeg 4、明星负面的黑稿和陈年往事

http://pic.rmb.bdstatic.com/1fa650e489244a09a8b0fffc1e9c9efb.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/57f319567932586698960b716cf7ba1d.jpeg

 5、用低俗标题、图片吸引阅读

5.1、低俗标题，如：高云翔新料：36 分钟“吃鸡”视频流出，张曦娇羞模样惹人怜惜！

5.2、图片吸引阅读，如：白百何穿薄纱裙，前面“大馒头”成亮点，网友：后面老大娘抢风了

http://pic.rmb.bdstatic.com/fb869537668a02a355e0eefe2aad6a8b.jpeg

6、简单罗列明星照片

定义：罗列照片，个人观点少或个人观点部分琐碎无实意、记流水账、无中心观点。

http://pic.rmb.bdstatic.com/f3fffc119867273dccb7cbc0f0c525ac.jpeg

二、信息杜撰（无可靠信息源）

特征：

1、假。非可信源发布真实性存疑的事件内容和无事实依据地阐述观点；

2、水。无关网络配图，图片质量较差，且图片和文字关联性低；

例：陈志朋晒三岁儿子视频！孩子妈成谜！台上另类奇葩台下却是真男人

http://pic.rmb.bdstatic.com/7126b4ebace225bb2a144c135bcbbd4c.jpeg三、采集拼凑

特征：由简单采集或拼凑而来，未见认真整理组织，文字注释口语化，图片质量较差，未见信息增益或有价值的二次创作。

http://pic.rmb.bdstatic.com/1e8c6a4fd51d0a1fdcff44b30f2c8988.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/6142619b330f3a6fb648bed1e19e8fa8.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/e398602c8072cd4f1efb5ee0c0fa862b.jpeg

、图文图集类审核不通过原因汇总

一、稿件纯属娱乐八卦类内容，无可靠信息源

例：谢贤坦言没见过谢霆锋带王菲回家，对张柏芝评价很高：特别孝顺！

解决方案：将可靠信息源列在稿件中，拒绝毫无根据道听途说。

http://pic.rmb.bdstatic.com/fd8ed65ac24139e3ba0ca9810aab6980.jpeg

二、蹭热点、标题党内容

2.1、强行拼凑、他曾是XXX格式标题

例：李咏去世，时间刚好是女儿法图麦的生日，或许这就是最好的告别

http://pic.rmb.bdstatic.com/22f6bbe504fd5f431f6a1327ddc11d29.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/c71eb9c33faafbf988d9f39dc3be0bfd.jpeg2.1、标题过分夸大，什么内容都是听到流泪！

http://pic.rmb.bdstatic.com/2461d8adf783c3f42b1fc6c3cd28b0fb.jpeg2.2、标题纯属主观臆断，并无真凭实据

例：张雨绮晒美照，消瘦了太多，宣告走出离婚阴影：老娘又回来了！

http://pic.rmb.bdstatic.com/ee277282427c3f75b433daa845c633f8.jpeg三、稿件内图片低俗、引起不适、含有竞品信息

稿件配图拒绝低俗、血腥、暴力、引起不适的图片，请将图片处理后再配到稿件中，或者选取正常图片进行配图。

http://pic.rmb.bdstatic.com/631b0cd7fc062f983e5fbdac11a1caf9.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/e30ee0ff2764603fe4caae65fb283657.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/6bce474ad6a129c566c4b43024f88844.jpeg

http://pic.rmb.bdstatic.com/25268db108bc5a09f39a7fb1fdd6e40a.jpeg四、稿件封面图质量差，存在截断

4.1、稿件封面图不完整，上传封面图时，请使用适当比例、高清、优质的图片。

http://pic.rmb.bdstatic.com/49eb6c439b518739e26eeb94d9baae95.jpeg4.2、封面图过于模糊。

http://pic.rmb.bdstatic.com/275cbe61225cd673b5bbe247ff630bef.jpeg、视频类内容审核不通过原因汇总：

一、视频封面质量差，请大家上传优质封面图

http://pic.rmb.bdstatic.com/a2e100663016f776fb8a4dae86e59f02.jpeg二、视频标题与视频内容不符

例1：标题中提及【原来还有她的帮助】，但视频内却未提及，请大家根据实际内容拟定标题。

http://pic.rmb.bdstatic.com/16efbd4b4eeb45b868f98ff59ec0bc1d.jpeg

例2：视频标题中提及【让乾隆听完从此后悔一生】，这句话太过主观，视频内也未提及。

http://pic.rmb.bdstatic.com/9e7b096162d7b4924aba4092b2c9eb72.jpeg

三、视频内含有推荐信息

http://pic.rmb.bdstatic.com/d3ed2ebe47802b2aa854e27c15b8dfb1.jpeg

四、视频内含有低俗、血腥、暴力等引起不适的内容

http://pic.rmb.bdstatic.com/208a3f084dae6b6e3ec70c1711471ba5.jpeg

五、视频画面不完整存在截断，请上传完整、优质的视频内容

http://pic.rmb.bdstatic.com/5c3bb1a29f9dd01a313cb98a15334b53.jpeg

六、视频中含有大量马赛克，请大家少用马赛克，改用轻度模糊处理

http://pic.rmb.bdstatic.com/d488c91822c5c4b6146bf97d3d1dfb6e.jpeg

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇“上海第一美女”沈丽君跳楼自杀，遗书曝光网友气炸！
    后一篇 >张继科景甜多次被传分手，“文体恋”修成正果到底有多难？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有