请广大作者通读此文，文中涉及泛娱乐领域作者发文常见问题及发文规范，对您的创作将有很大帮助。

Ⅰ、文章为何无推荐，无阅读？

原因：被判定为低质文章。

低质文章分类

低质文章分三类，分别是：娱乐水文、信息杜撰和采集拼凑。

低质文章危害

低质文章过多的账号，可能面临原创功能被取消，甚至被封号的风险。

一、娱乐水文

领域：娱乐（包括体育明星）、影视

特征：内容单薄，大量搬运网络介绍文字，个人观点少或个人观点部分琐碎无实意、记流水账、无中心观点。

包括但不限于以下六类：

1、剧情描述(包括电视剧、电影、综艺节目)

1.1、复述影视剧剧情，个人观点少于20%且无实际意义。

1.2、对未播出的剧情进行编撰、剧透。

2、明星未证实消息（真实负面新闻除外）

2.1、内容中有“被曝”“据说”此类词汇。

2.2、大多为负面、负能量消息，如违约、离婚、怀孕、吸毒。

3、标题党内容

3.1、标题中出现几个字回应XXX，他用XXX个字说出XXX。

3.2、标题中出现网友：XXXXXX，网友表示XXXXX。

不要出现这种类型的标题，请大家提高标题质量，不要模板化标题。

4、明星负面的黑稿和陈年往事

5、用低俗标题、图片吸引阅读

5.1、低俗标题，如：高云翔新料：36 分钟“吃鸡”视频流出，张曦娇羞模样惹人怜惜！

5.2、图片吸引阅读，如：白百何穿薄纱裙，前面“大馒头”成亮点，网友：后面老大娘抢风了

6、简单罗列明星照片

定义：罗列照片，个人观点少或个人观点部分琐碎无实意、记流水账、无中心观点。

二、信息杜撰（无可靠信息源）

特征：

1、假。非可信源发布真实性存疑的事件内容和无事实依据地阐述观点；

2、水。无关网络配图，图片质量较差，且图片和文字关联性低；

例：陈志朋晒三岁儿子视频！孩子妈成谜！台上另类奇葩台下却是真男人

三、采集拼凑

特征：由简单采集或拼凑而来，未见认真整理组织，文字注释口语化，图片质量较差，未见信息增益或有价值的二次创作。

、图文图集类审核不通过原因汇总

一、稿件纯属娱乐八卦类内容，无可靠信息源

例：谢贤坦言没见过谢霆锋带王菲回家，对张柏芝评价很高：特别孝顺！

解决方案：将可靠信息源列在稿件中，拒绝毫无根据道听途说。

二、蹭热点、标题党内容

2.1、强行拼凑、他曾是XXX格式标题

例：李咏去世，时间刚好是女儿法图麦的生日，或许这就是最好的告别

2.1、标题过分夸大，什么内容都是听到流泪！

2.2、标题纯属主观臆断，并无真凭实据

例：张雨绮晒美照，消瘦了太多，宣告走出离婚阴影：老娘又回来了！

三、稿件内图片低俗、引起不适、含有竞品信息

稿件配图拒绝低俗、血腥、暴力、引起不适的图片，请将图片处理后再配到稿件中，或者选取正常图片进行配图。

四、稿件封面图质量差，存在截断

4.1、稿件封面图不完整，上传封面图时，请使用适当比例、高清、优质的图片。

4.2、封面图过于模糊。

、视频类内容审核不通过原因汇总：

一、视频封面质量差，请大家上传优质封面图

二、视频标题与视频内容不符

例1：标题中提及【原来还有她的帮助】，但视频内却未提及，请大家根据实际内容拟定标题。

例2：视频标题中提及【让乾隆听完从此后悔一生】，这句话太过主观，视频内也未提及。

三、视频内含有推荐信息

四、视频内含有低俗、血腥、暴力等引起不适的内容

五、视频画面不完整存在截断，请上传完整、优质的视频内容

六、视频中含有大量马赛克，请大家少用马赛克，改用轻度模糊处理