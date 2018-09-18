说起沈丽君，很多人都可能感觉十分陌生，沈丽君1983年出生于上海，毕业于上海震旦职业学院，做过平面模特和演员。曾经荣获过头文字D飘移女郎大赛（全亚洲）亚军、赛拉图汽车风尚之星等等诸多殊荣，因为出演了《家有喜事2009》而人气大涨。

那时候网友都称她是“上海第一美女”，甜美的外表十分惹人喜欢。不过沈丽君自己却说小时候像个男孩子，没想过可以当演员。也许是外形太亮丽了，后来她又与古天乐合作《变身契约》。

本以为她会抓住机会努力奋斗事业，可媒体却曝出她与富豪相爱并且结婚。可是，这一段婚姻却让沈丽君失去了生命！沈丽君结婚之后虽然退出娱乐圈，但是她确实是一个微博控，基本每天都会在微博上发表自己的动态，而喜欢她的粉丝也会一直关注。





她自杀的新闻也是被网友爆出来的。沈丽君在遗书中表示，自己结婚之后一直忍受着丈夫的冷暴力，和不断的出轨。最可恶的是，当得知自己身患癌症的时候，小三还不断的向她示威，最后沈丽君扛不住压力，选择了自杀！

在沈丽君的遗书中可以看到，她结婚之后就努力做一个贤妻良母，为了给老公生孩子，她为了能怀孕保胎打了两百多针，吃这些苦都是自己自愿的。就是希望老公可以看到自己所付出的努力，态度会有所改观，但是没想到老公在自己怀孕期间，还是多次出轨。

也许是因为结婚后心情一直不好，加上生了两个孩子也伤了元气，被诊断出已是癌症晚期时，她一度想要带着两个孩子一起自杀，但是由于舍不得，还是放弃了。

沈丽君在遗书中也曝光了小三的资料，一个16岁就开始在夜场混的女孩，经常晒她的老公和自己在一起的亲密照片，一次又一次让沈丽君忍无可忍。沈丽君也可能是因为身患绝症不敢面对死亡，但是在自己生病的当下，不仅得不到老公的爱，还要忍受小三侮辱，是可忍孰不可忍。

网上爆料，小三现年29岁，职业是化妆品销售。但消息是否属实，目前还不得而知。当网友们看过沈丽君的遗书后，都感到很气愤，不停地为她打抱不平，纷纷骂小三和渣男。喜欢沈丽君的粉丝也表示很难过，不敢相信这是事实，只能祈祷她在天堂过得无忧无虑！



