马思纯是很多观众喜爱的人气小花旦。与欧豪从相恋到分手，马思纯的情感世界一直都是大众关注的焦点。出道至今，马思纯与不少当红男星演过对手戏，下面就为大家盘点近年来与马思纯组过CP的八大男星，看看谁最般配？





1、欧豪

电影《左耳》可以说是欧豪和马思纯的成名作和定情作了。两人在影片中很有默契，演情侣给人感觉CP感十足。后来两人真的在一起了，获得了许多网友的祝福。只是没想到两人最后还是遗憾分手。





2、陈伟霆

马思纯在新剧《橙红年代》近日开播了。她在这部剧中与陈伟霆组CP。陈伟霆外型俊朗，比马思纯大3岁，两人站一起显得马思纯特别的小鸟依人呀！这对CP组合相信会给观众耳目一新的感觉吧！





3、李程彬

《七月与安生》这部影片让马思纯封后。许多观众也是通过这部剧认识了台湾男星李程彬。李程彬与马思纯在片中也不少对手戏呢。不知道两人的CP大家认为演出了原著小说的味道了吗？





4、盛一伦

《将军在上》这部古装剧在2017年的时候挺火的。马思纯与盛一伦在剧中演的情侣组合女强男弱，很有看点，两人的CP组合也得到了不少观众的喜爱。





5、井柏然

马思纯曾在电影《地狱恋人》中与井柏然演对手戏，两人在影片中的情感纠葛曾看哭不少观众呢。马思纯与井柏然的CP也有一定的观众基础。





6、丹尼斯·吴

年轻的马思纯也可以称得上是男神收割机了，她还和韩国男星丹尼斯·吴在《未婚妻》中演过情侣呢。他俩这对跨国情侣组合当时也是得到了许多观众的喜爱。不少观众还希望两人假戏真做呢。





7、郭晓冬

马思纯竟然和郭晓冬演过情侣，相信很多人都没想到吧？两人曾在电视剧《恋人》中上演过忘年恋。





8、霍建华

马思纯曾与霍建华在《他来了请闭眼》中演对手戏。虽然霍建华比马思纯大11岁，但两人看上去还是挺搭的，也很养眼。