有些演员演过许多影视剧，观众往往觉得他们眼熟但又叫不出名字。女演员姜鸿大概也是这样戏红人不红吧！说起她的名字，观众未必熟悉，但是看了她的照片又会觉得她很亲切，很眼熟。

姜鸿五官精致，脸型小巧，看上去很有古典美人的味道。姜鸿13岁的时候就参演了电视剧《真命小和尚之十二铜人》，并由此出道。之后姜鸿是作品不断，参演了《将爱情进行到底》、《缉毒警察》等影视剧。

2000年的那部热播神话剧《天地传说之鱼美人》相信很多人看过吧？姜鸿当时在这部剧中一人分饰两角。16岁的姜鸿也凭借此剧而成名。成名后的姜鸿更是戏约不断，她又演了《天地情缘之宝莲灯》、《真情告别》、《机灵小不懂》、《秦王李世民》等多部电视剧。





姜鸿的演技还是不错的，近年来她还参演了《新永不瞑目》、《新洛神》、《陆贞传奇》、《诛仙青云志》等热播剧，可惜的是长相甜美，演技又好的她却是戏红人不红。出道21年了却未能大红大紫，大概也跟姜鸿的低调有关吧。她从不炒作，网上关于她的报道也是少得很。





姜鸿跟吴奇隆、乔振宇、杨洋等众多男星合作过，而她传出过绯闻的对象是陈键锋。2013年的时候，姜鸿与陈键锋在古装剧《封神英雄榜》中有过合作。这部剧播出后，两人的CP组合得到了很多观众的喜爱，不少观众都还希望两人假戏真做呢。

如今34岁的姜鸿依然美如少女。外界对于她的情感世界很关心，不知道这位美女演员真实的情感状态到底如何呢？是否还是单身？