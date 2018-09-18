说起曾恺玹这个名字很多人可能都不太知道，但是还记得罗志祥演的洗发水的广告吗？曾恺玹就是小猪搭档的那个女主，当时的曾恺玹真的是颜值巅峰，初恋标配的黑长直，加上秀气生动的形象，让人眼前一亮。

曾恺玹以模特身份踏入演艺圈，2006年出演了个人首部影视作品《爱的面包魂》。2007年，曾恺玹凭借周杰伦自导自演的青春片《不能说的秘密》中饰演的女二号——晴依一炮而红，还获得了第四十四届台湾金马奖最佳女配角提名。

在《不能说的秘密》中，周杰伦对留着长长头发的曾恺玹轻轻一吻，非常唯美动人。曾恺玹因此被称为“J女郎”，曾恺玹说：我很感谢周杰伦，没有他的帮助，我也不能走到今天这一步。后来还担任过周杰伦MV的主角，两人甚至还传出了绯闻。

走红后的曾恺玹也出演了很多作品，但是两年后作品就渐渐减少了，也没什么特别大的响动。直到2013年12月，29岁的曾恺玹突然宣布结婚，嫁给大她16岁的自家经纪公司的老板陈冠宇，据说二人是通过蔡康永牵线交往。陈冠宇是台湾著名的钢琴家，还拥有丰富的金融背景，后来因为对艺术的敏感性还开过画廊，创立娱乐经纪公司。



2014年5月，30岁曾恺玹生下一位可爱的女儿。当时网传在9月两人补办婚礼的当天，陈冠宇作为新郎却没有出席，只有作为证婚人的蔡康永陪在身边。虽然曾恺玹的说法是，老公要带孩子，但这个理由并不能让人信服，毕竟结婚现场却不见新郎，有点奇怪。不过后来有人辟谣，新郎其实在现场，只是没有出席媒体采访环节。

如今34岁的曾恺玹依旧美如少女，翻看她的微博，发现除了晒晒自拍，就是晒晒女儿，时不时还秀点小恩爱，看来婚后的曾恺玹生活得非常滋润了。