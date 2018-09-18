娱乐圈中有不少女演员是从模特转行而来的。林志玲就是一个例子。在台湾也有不少诸如林志玲这样成功跨界的女演员。房思瑜也曾是模特，她在17岁的时候从模特转行进入演艺圈。

今年34岁的房思瑜身材窈窕，甜美不输林志玲呢。说起房思瑜，或许有的网友对她的名字不是很熟悉，但是她演过很多热播偶像剧呢。房思瑜出道以来的资源还是不错的，她21岁就曾搭档过黎明演过爱情电影《一个故事》。



之后，房思瑜曾搭档何润东等人演了偶像剧《风中战士》。2006年李威、陈怡蓉主演的偶像剧《天堂来的孩子》房思瑜也有参演。此外《宝岛少女成功记》、《真心请按两次铃》、《爱情女仆》等偶像剧，她也有参演。





而让房思瑜成名的是她2010年与炎亚纶主演的魔幻剧《死神少女》。30岁的房思瑜凭借这部剧而人气大涨。之后房思瑜又演了《泡沫之夏》等热播剧。不过可惜的是尽管合作过张钧甯等众多当红明星，出道至今房思瑜却一直未能大红大紫，成为一线女星。

房思瑜在圈内人缘颇佳，与蔡依林、彭于晏等明星都是好友。房思瑜的恋情是媒体感兴趣的话题。她曾与炎亚纶、陈楚河等人传出过绯闻。今年媒体又报道称房思瑜恋上了一位印尼富三代。

据说，房思瑜与新男友是通过朋友介绍认识的。房思瑜的新男友长相也很帅气。而房思瑜对他也是很满意。尽管已经34岁了，但房思瑜的身材和相貌都还美如少女。不知道她这次是否有望嫁入豪门呢?