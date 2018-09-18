人们常说由俭入奢易，由奢入俭难，因此日常开支要有度，不要乱花钱。而许多妈妈也喜欢告诫自己的儿子要找会持家的女人当老婆，不要娶败家女。说到败家女，这个词往往包含了太多的贬义色彩了。一般女人都不乐意被称为败家女。下面就来为大家盘点娱乐圈被封“败家女”的八大女星，看看谁最实至名归？





1、章小蕙

说起娱乐圈的败家女，估计许多人首先想到的是章小蕙吧？章小蕙人美，家境好，擅长打扮，是个购物狂。关于从前是怎么花前夫钟镇涛的钱的报道网上非常多。外界多认为章小蕙不会持家，败光了钟镇涛的亿万身家。因此章小蕙是许多人眼中的败家女。

2、徐濠萦

陈奕迅的老婆徐濠萦也是许多人心中的“败家女”。不少网友认为她就知道花陈奕迅的钱，买买买。不过近日网上有文章替徐濠萦鸣不平，说徐濠莹并非只会坐享其成，而是与陈奕迅共患难的好女人。莫非徐濠萦被称“败家女”太冤了？

3、李湘

李湘的女儿王诗龄小小年纪就穿各种名贵衣服，李湘本人也是一身贵妇装扮。据李湘上节目时透露她家的伙食费更是高得吓人。不过李湘让孩子从小就穿大牌的行为却被有的网友吐槽为炫富，败家。李湘也因此成了一些网友眼中不会持家的败家女。

4、刘嘉玲

刘嘉玲性格开朗，爱好广泛，朋友众多。或许一开始大家并不看好她与梁朝伟的感情，然而两人却恩爱如初。刘嘉玲活动多，每次亮相都美艳动人。有网友认为刘嘉玲爱奢侈品，是个花钱多的“败家女”。不过这或许是外界对她的误读了，因为据报道刘嘉玲挺擅长理财的，买有不少房产呢。

5、范冰冰

早前通过李晨大家大概都能猜到范冰冰有多爱美，一年要敷多少面膜了。大美女范冰冰当然也爱买衣服。据报道范冰冰为了节约时间通常为一次性买很多衣服。当时还有网友担心李晨能否养得起范冰冰这个“败家女”呢？不过范冰冰挣钱能力强，花点钱来犒劳自己也是可以理解的。

6、王艳

王艳演的晴格格这个角色知书达理，非常的深入人心。而戏外王艳也是幸福得让人羡慕，嫁了个有钱的地产富商。王艳带儿子球球上综艺节目却被儿子坑了一把。因为她儿子在节目上吐槽说她只会花爸爸的钱。王艳也由此被有的网友称为爱花老公钱买买买的败家女。

7、蔡佳宏

对于蔡佳宏，或许年轻的网友对她不是很熟悉。她是台湾艺人，演过《婆媳一家亲》等影视剧。蔡佳宏是个有名的购物狂，她甚至被称为香奈儿女王。过去蔡佳宏花钱买东西是从不手软，她家里的香奈儿甚至可以拿来开店。然而蔡佳宏也因乱花钱而生活落魄，不得不变卖香奈儿。她也因此被嘲是败家女。



8、黄圣依



黄圣依自从带了儿子上综艺节目后就一直是媒体和大众关注的焦点。不少看了节目的网友都知道黄圣依的护肤品是高定级别的，贵得吓人。黄圣依家里的马桶也疑似是某奢侈品品牌的。对于黄圣依的奢华生活，有网友表示是羡慕，也有网友吐槽黄圣依是乱花老公钱的“败家女”。不过小编觉得或许黄圣依只是享受自己力所能及的生活吧！