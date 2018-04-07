娱乐圈很多明星不仅仅是演员也是歌手，而且带来了不错的作品。说起刘怡君也许有些人会有点陌生，但是说到《少年包青天》中的庞飞燕，相信就非常熟悉了。2002年的时候，她出演了《大汉天子》，2003年又以一部《双响炮》中的英姿一角，让自己的人气越来越高！

很多人以为她只是一位演员，但是其实她也很能唱哦。2013年为电影《分红女郎》演唱了主题曲！可是却在她最红时候，选择了隐退，具体原因也未曾公开解释过。但是对于演戏来说，好像刘怡君更喜欢唱歌，不过在歌坛的发展却一直没有特别好的成绩，也许是因为这个原因才离开吧。

刘怡君的最后一部戏是2007年播出的爱情偶像剧《超级男女》，饰演的是小精灵这个角色，造型夸张，戏份也不多，所以没有给人留下太深的印象。

事隔多年大家对于刘怡君的印象，还是那古灵精怪的庞飞燕，带着一点婴儿肥的样子，特别的甜美活泼。可是一转眼如今她也35岁了，不过依然很美哦，逆生长的颜值，究竟消失的这些年她都做了什么？

35岁的刘怡君没有了婴儿肥，但是却被网友误认为翻版李小璐，一身背带裤的打扮像是18岁的少女一样，在她的脸上看不到一点沧桑感！

对于她的人情感问题，有一些传闻是隐退之后嫁给了国外的一个有钱人，不过刘怡君从来没有公开承认过，很多年过去了这些谣言和声音也慢慢的消失。刘怡君一直喜欢的音乐，就算她不再演戏，相信音乐也会一直陪伴着，能够越活越年轻也是因为拥有一颗平常心吧！