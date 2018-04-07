都说秀恩爱死得快，可娱乐圈有的明星夫妻却偏偏爱秀恩爱，似乎就不信这个邪了。这十对明星夫妻更是爱疯狂秀恩爱，给围观群众喂了不少狗粮。可是他们真的都这么恩爱吗？还是只是为了维护形象呢？

1、高云翔和董璇

董璇是非常低调的女星，出道多年都没什么绯闻。婚后的她更是贤妻良母一个，老公知名度不如她，可是她每次亮相都说一面幸福的模样，特别是有了儿子以后。婚后的董璇反而爱得高调了，经常和老公一起上节目秀恩爱，不知道是不是为了帮衬老公的事业呢？可惜这对颜值高的养眼夫妻却陷入了绯闻，因为高云翔传出了涉嫌性侮辱的绯闻，而董璇却力挺老公清白，不知道两人是不是真的如此恩爱呢？

2、杜江和霍思燕

这对明星夫妻也是备受大家所喜爱的。他们如今也是儿女双全，霍思燕也被网友看成是嫁给爱情的女星。他们的儿子嗯哼更是可爱，很多人都被这一家圈粉呢。之前杜江和霍思燕参加节目，结果两人竟然情到浓时在电梯口拥吻了，真的是公开秀恩爱根本停不下来啊！

3、邓超和孙俪

邓超和孙俪两人因戏结缘，两人婚后生有一儿一女。结婚多年两人恩爱如初，特别是邓超，经常在微博上秀恩爱。他们是大家公认的模范夫妻，不过之前却有绯闻说邓超出轨过安以轩，不过这也只是毫无根据的绯闻而已，邓超和孙俪这对是真的恩爱呢。

4、张杰和谢娜

张杰和谢娜是大家非常关注的明星夫妻。两人经常秀恩爱，谢娜可是很支持老公的事业。可围观群众还是不满意，因为之前两人结婚多年都还没孩子。没想到谢娜一生竟然生了双胞胎。这一家四口是会更加幸福的啦！

5、汪峰和章子怡

汪峰和章子怡这对自从公开后就爱得高调，汪峰甚至在演唱会示爱章子怡。谁也没想到章子怡最后嫁给了已经有一个女儿的汪峰。如今章子怡和汪峰有了爱情的结晶，女儿醒醒。他们出来秀恩爱已经是一家四口了，章子怡还被称为中国好后妈，爱情的力量真伟大啊！

6、修杰楷和贾静雯

女星贾静雯二婚嫁了比她小，比她没名气的修杰楷。可让人没想到的是两人恩爱异常，贾静雯这次虽然嫁的是小老公可是却嫁对了人。如今两人有两个可爱的女儿，其中咘咘更是深受大家喜欢。修杰楷经常对分享孩子的照片给大家，网友都觉得贾静雯是嫁给爱情的样子了。

7、黄晓明和杨颖

黄晓明和杨颖这对当初结婚可是几乎惊动了整个娱乐圈，黄晓明给了杨颖公主般梦幻的婚礼。两人颜值相当般配也是获得粉丝的祝福。后来两人生了儿子小海绵杨颖却急着付出拍节目，外界质疑她不是一个好母亲，黄晓明却实力护妻。两人经常秀恩爱网友都习以为常了。

8、周杰伦和昆凌

周杰伦对昆凌真的是宠爱到家了，结婚的时候砸钱办到国外了古堡婚礼。婚后又一反常态经常陪昆凌旅游，参加活动，公开秀恩爱变得停不下来了。这对明星夫妻真的是够甜腻的了。

9、吴奇隆和刘诗诗

吴奇隆和刘诗诗因戏结缘，四爷和若曦在一起，大家当然祝福啦！当初刘诗诗结婚看哭了多少女生。婚后吴奇隆被拍到跟老婆刘诗诗在一起的时候总是老公力满格。不过看到两人秀恩爱网友却是开心并且欢迎的。谁让这对CP如此深入人心呢。

10、秦昊和伊能静

女星伊能静梅开二度嫁给了名气没她大的男星秦昊，两人也是姐弟恋。当时很多人都说秦昊是为了出名才娶伊能静的。婚后的伊能静经常晒幸福，特别是生了女儿后。之前伊能静上节目本以为秀恩爱让人觉得他们很幸福，没想到她跟老公秦昊的互动却让网友吐槽说都说她一厢情愿，老公哪有那么在乎她。婚姻冷暖只有自己知道，两人到底感情如何外界也只能猜猜而已。