《新白娘子传奇》这部电视剧，已经在很多人的心里留下了最深刻的记忆，尤其是白素贞和许仙。但是其中还有一个角色就是碧莲的扮演着夏光莉，她是许仙姐姐的女儿。夏光莉当时的颜值也是相当高的，20岁出道的时候就饰演主要角色，她以一部电影《棍王》，正式进入娱乐圈！

此后，她出演了徐克导演的《蝶变》、《新蜀山剑侠》、邵氏的《连城诀》等电影，在电影圈也算有了自己的一席之地。也在自己最当红的时候，夏光莉却决定接拍电视剧！34岁的她出演了《新白娘子传奇》， 没想到这部电视剧让她开启了事业的第二天春。

拍这部戏的时候她自己也觉得很有压力，因为毕竟34岁了还要演一个少女，但是当时她的容颜依然是很精致哦，完全让人看不出来年纪的大小。

在自己最美好的年华里，夏光莉与同为演员的蓝文青相爱，他们在一起之后渐渐的退出娱乐圈，从此开始了生意之路，起初他们在杭州开了一家火锅店，不过好像生意不好，损失了近千万。

没想到的是夏光莉不仅仅会演戏，而且经商头脑也是不差哦。最终他们决定回台湾做房地产生意，依靠出色的经济头脑，如今59岁的她身价已经过亿，成为了一名成功的商业精英。不过他们一直处于恋爱的状态，始终没有结婚哦，具体原因他们并没有公开解释过，但是就算没有领证结婚，一样不会影响他们的感情。

59岁的夏光莉剪了一头短发，虽然颜值无法跟巅峰时期的自己相比，但是气质依然不减当年，面对爱情也一样始终如一，爱她的人都希望未来的人生她可以一直幸福下去！