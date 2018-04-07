说起范文芳，在新加坡可是人尽皆知。范文芳是新加坡的名片，被称为新加坡最美女星。范文芳属于气质温婉的女明星，非常耐看。她的长相宜古宜今。80后很多人都看过她演的电视剧。

范文芳真的是星途坦荡。当年她出道是因为拍了玉兰油的广告而成名，从此开始了拍戏生涯。1998年她演《神雕侠侣》中的小龙女，而当时在剧中演杨过的是男演员李铭顺。1999年她又出演金庸剧《笑傲江湖》，并且成功塑造了任盈盈这个角色，然后走红。当年她这个版本的笑傲江湖可是台湾和新加坡地区的收视冠军。范文芳最知名的还有一个角色是跟罗嘉良演的古装剧《我爱钟无艳》里的丑女钟无艳。

范文芳最让人津津乐道的还有她跟老公的爱情。她的老公正是当年扮演杨过的男演员李铭顺。范文芳出道多年，人红作品多，不过她非常低调，不抽烟不喝酒，更是没有绯闻。她跟老公因戏结缘，两人于2009年结婚。婚后两人十分恩爱，女神有了情感归属众多影迷都替她感到高兴，毕竟这么多演过神雕侠侣的CP组合也就他们这一对真正在一起的。

婚后范文芳作品少了，她安心在家做个好妻子。在老婆范文芳的支持下，李铭顺也事业有成，成了影帝。两人是新加坡非常知名并且受欢迎的明显。网友称两人是现实生活中的神雕侠侣。2014年范文芳在43岁高龄的时候生下一个儿子。

这些年大家一直期待能再看到范文芳的作品，上一次范文芳露脸是在电视剧《大汉情缘之云中歌》中客串。终于时隔八年后范文芳的新作品来了，而且是她跟老公合作的一部电视剧。

可这部备受关注的夫妻剧播出后却被网友吐槽，说这部《入侵者2018》完全就是烂剧，剧情非常老套让人大失所望。网友感叹难道了女神急着复出捞金，只要是女主就所以不惜拍烂剧了？还是为了支持老公的事业呢？