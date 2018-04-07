娱乐圈的明星夫妻一开始很恩爱，但是分开之后基本都是一言不合就闹僵，搞得跟仇人一样。前阵子闹得沸沸扬扬的何洁离婚事件，又一次让大家看见了爱情原来变质得那么快，还有潘粤明婚姻以及吴奇隆第一段婚姻，最终都不欢而散。李亚鹏虽然也离婚了，但是却对王菲始终爱护有加！下面我们一起来盘点娱乐圈十大男星前妻，看看谁最善解人意？

1、赫子铭前妻何洁

赫子铭与何洁曾经也是一对很恩爱的夫妻，结婚后就有了2个孩子，很是可爱。一同参加节目的时候，两个人秀出来的恩爱实在令人羡慕，可是没想到却被何洁指控老公不会挣钱，又出轨等负面新闻。两个人离婚因为孩子抚养权和财产分割的问题对簿公堂！双方几乎都不因曾经相爱过，而留一点情面！

2、潘粤明前妻董洁

潘粤明前妻是董洁，他们因为一同拍戏而擦出爱的火花，当时两个人的人气都很高，董洁的人气甚至高于潘粤明，不过最终两个人还是因为爱情结婚了，一直被誉为娱乐圈的夫妻楷模。没想到婚后董洁却爆出老公好赌博，并且自己因为缺少关爱，最终出轨了！只能选择离婚这件事，当时董洁陷入了低谷，好几年都没有出现在镜头前，而潘粤明一度因为精神压力，而接不到任何的工作。

3、吴奇隆前妻马雅舒

吴奇隆和马雅舒结婚的时候，当时其实没有经济实力，不过妻子在那个时候已经很红了，尽管如此还是嫁给吴奇隆。结婚之后吴奇隆努力赚钱，可是还是满足不了妻子的需求，最终马雅舒选择了更有钱的丈夫，与吴奇隆离婚了。多年以后，幸好吴奇隆遇到了能够带给他更多幸福的人，与刘诗诗相爱又让很多人再一次相信爱情，而且吴奇隆现在不仅仅很红，有很有钱，不知道马雅舒可曾后悔过！

4、李亚鹏前妻王菲

李亚鹏与王菲在一起的时候，我们可以看出一个男人爱上心爱的女人是一种怎样的状态。他们一起经历辛酸苦辣，面对女儿兔唇的问题，他们从来没有抱怨合适一起合作。虽然最终他们因为种种原因离婚了，可是双方都没有说一句对方的任何不好，分开的那一刻依然为对方考虑。即使王菲后来跟谢霆锋在一起了，但是李亚鹏依然没有做出什么过激的言论！而王菲也从来不说老公任何不好的话！

5、凌潇肃前妻姚晨

凌潇肃的前妻是姚晨，他们在学校的时候就相爱了，毕业之后马上结婚甚至连一个像样的婚礼都没有办，几年之后姚晨比老公都红，可是感情却不欢而散了。很多人说是凌潇肃出轨，但是姚晨当时却保持了沉默，做到好聚好散吧！

6、郑中基前妻阿Sa

郑中基和阿Sa是公开离婚的，对于分手的原因没有真实的答案，但是从他们的眼神中可以看出，至少曾经彼此爱过，希望分开时候都可以各自过得幸福，阿Sa也从来不说对方的任何不好。

7、庾澄庆前妻伊能静

庾澄庆和伊能静有过9年的婚姻，并且生下了一个儿子，但是最终分开了，即使很多人当时不能接受是伊能静出轨，可是她却也承受着巨大的精神压力。毕竟分开不是只有一个人的错而已，但伊能静一直默默忍受了着外界的攻击，也从来没有对前夫有过其他的指责！

8、陈赫前妻许婧

陈赫与许婧，在长达十三年的爱情长跑后终于结婚了，但是能够恋爱这么久的时间，可是婚姻却维持的很短暂，陈赫出轨的新闻也是不断的出现。但是即使是离婚之后，许婧还是替前夫求情，希望大家不要责怪他，如此善解人意，都不知道该不该替她感到可怜了！

9、王宝强前妻马蓉

王宝强的前妻马蓉，她被爆出出轨之后，还拿走了前夫的钱，甚至对他曾经给的爱不满意，明明是自己做错了事情，可是却对离婚这件事认为是对方的错，不断的说前夫的不好，王宝强真心太可怜了！

10、薛之谦前妻高磊鑫

薛之谦与前妻高磊鑫虽然最终复合了，但是在离婚的时候，双方都没有说任何一句坏话，而且高磊鑫的默默付出，一直让薛之谦铭记在心，最终复合之后，连粉丝都感动了！尽管婚后的薛之谦很快有了新恋情，但是高磊鑫依然不打扰，不埋怨哦！能复合也是一种高情商！