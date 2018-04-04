对于主持界的女明星说起倪萍，大家应该都很熟悉了，1990年的她幸运的进入了中央电视台，先后主持了13届的春节晚会，获得的奖项也是不尽其数！但是，她的人生却没有一帆风顺，如今59岁的她素颜发福，显得无比沧桑！

20年前的倪萍，五官立体，眉清目秀，这种天然的美所散发出来的气质，真的是秒杀反范冰冰的颜值，甚至是现在一些整过容的女明星，都无法跟倪萍相比较。随着时间的消失，倪萍面对的不仅仅是身体的衰老，更多的是婚姻与家庭的琐事，所带来的焦虑与困惑！

结婚之后的她生了孩子，承担起了当母亲的责任，但是倪萍在最好的时代，选择离开了央视，很多人都为此感到不解和惋惜。为了照顾生病的孩子，她的健康也渐渐失去了！

2014年，倪萍再一次以《等着我》进入央视，那时候她的形态已经开始出现老化，甚至在节目上都只能坐着访问，说话的语速也渐渐变慢了！她当时也直接承认，自己因为太久没有主持了，担心这挡节目做不好。节目开播之后并没有给倪萍带来多大的人气，反而是让更多人替她感到不容易，曾经如此美艳动人的她，究竟是经历了什么，才会变成现在这样子！

打开倪萍的微博我们可以发现，治腰已经成为了最重要的事情，但是却还是被要求高的粉丝，吐槽说该减肥了！如今已经59岁的倪萍，素颜照曝光，我们再也看不到曾经气质出众的她了，而且因为腰病缠身，出行还得左右两个人搀扶，实在令人心疼！

即使是年华已经去，但是倪萍依然选择做节目，不管外界的声音如何，她需要工作挣钱养家，才能给自己的孩子看病！作为一个尽责的母亲，我们应该对她有更多的宽容和敬畏！