都说会投胎是门技术活，星二代就是一出生就备受瞩目的孩子。许多星二代一出生就很很多小哥哥小姐姐和叔叔阿姨宠爱着，在家里不但有爸爸妈妈宠，更让人羡慕的是还有爷爷奶奶宠爱，因为隔代往往更宠。下面就来看看娱乐圈哪家爷爷奶奶怎么样实力宠孙的？你最羡慕哪个星二代？

1、王诗龄的爷爷

李湘女儿真的集万千宠爱于一声，不光爸爸妈妈把她宠成了公主，爷爷也是实力宠孙。王诗龄八岁生日的时候，她爷爷送的礼物竟然价值一套房！王诗龄的爷爷是有名的画家，他的不少作品被中外著名的博物馆和著名收藏家收藏。据报道他每年都会给孙女作画留念。有这样文艺的爷爷用作品记录成长，王诗龄真是幸福！

2、汪希箖的奶奶

大S跟老公汪小菲闪婚后家庭幸福美满，让人羡慕！大S也真是有福气，先是生了一个女儿，后来又生了个儿子，凑成一个好字。大S的儿子汪希箖长得特别帅气，惹得奶奶张兰是眉开眼笑。汪希箖才一出生，奶奶张兰就迫不及待的晒照片了。大S也说婆婆比较偏爱孙子，据说张兰身家上亿，她说已经在世界好几处地帮孙子买了房产。看来汪希箖一出生就是房弟呀！

3、李俊熹的爷爷

李俊熹一出生就是人生赢家，因为他的妈妈是女星徐子淇，而徐子淇可是千亿媳妇啊！因此李俊熹的爷爷就是香港大富豪李兆基。徐子淇生了两胎后终于生到大儿子李俊熹。这可把公公李兆基高兴坏了。爷爷又是给员工派1500万大红包，又是办豪华party。爷爷很为孙子置办地产呢。

4、朱晓阳爷爷奶奶

女星胡静嫁给马来西亚富商朱兆祥后生有一个儿子朱晓阳。朱晓阳颜值很高，是颇受大家喜欢的星二代。胡静接受采访时表示自己在家就是个虎妈，因为爷爷奶奶包括外公外婆都太宠爱孙子了，对孙子是有求必应。作为家中的长孙和唯一的男孙，朱晓阳的爷爷奶奶肯定是非常宠爱孙子的啦！

5、梧桐妹的爷爷奶奶

梧桐妹是女星贾静雯跟前夫的孩子，虽然当年贾静雯的前婆家对贾静雯不太满意，但是女儿梧桐妹出生后，爷爷奶奶还是非常宠爱她的，砸钱给她办了豪华的百日宴。如今的梧桐妹虽然是跟着爸爸生活，不过也出落生一个小美女啦！

6、甜馨的奶奶

贾乃亮的女儿小甜馨情商高，会说话，是个开心果。看过综艺节目《爸爸回来了》的都知道甜馨的爷爷奶奶都很宠爱甜馨，特别是甜馨奶奶总是抱着甜馨，简直就是甜馨的代步机了。祖辈亲情不都是用钱来体现的，甜馨跟奶奶的感情就那么让人觉得亲切接地气。

7、球球的奶奶

女星王艳嫁给地产大亨后就很少拍戏了，过起了豪门少奶奶的生活。后来她生了儿子球球更是地位稳固。王艳的婆婆据说是王族后裔，身份尊贵。婆婆对球球这个小孙子也是格外疼爱。球球上节目的时候说家里人每月给他的零花钱就是几万。看来星二代的奶奶宠孙真是不手软。

8、杨安迪的奶奶

近日女星黄圣依的儿子杨安迪和他奶奶火了。因为杨安迪的奶奶在节目中真的是实力宠孙啊，简直让观众大呼，有钱人真是任性，贫穷限制了我们的想像。因为他奶奶在节目中表示，孙子想出去玩，然后就给他造了个游乐场，孙子喜欢滑雪又造了个滑雪场。网友说，这真是国民奶奶啊！您还缺孙子吗？



