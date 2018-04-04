娱乐圈有很多男明星长相一般，但是演技却耐得住考验！说起郭京飞尽管没有帅气的外形，但是他却成为了话剧界里最有名的一位实力演员。每次塑造的角色都带来很强的可看性，为此也让他奠定了更好的演绎基础！

2004年他毕业于上戏，当时就很顺利的被上海话剧学院艺术中心看中，出道之后就没有跑过龙套，之后也拿了话剧界各种大奖，可就是在娱乐圈的人气一直不高不低。郭京飞跟范冰冰是同班同学，不过他却从来就不攀关系，界限划分的很清楚，认为范冰冰很努力才有了现在的成绩，自己也应该一步步脚踏实地慢慢走！

郭京飞被观众们所熟悉应该是主演了《龙门镖局》，他也凭借这部网络剧而打开了知名度！最后又在《大男当婚》中，展现了自己的演技与实力，并且圈粉无数！让他的人气再一次爆发的是来自《琅琊榜2》，在剧中的精彩演出被网友们称为是：整容般的演技！

一个本身没有多大看点的邪教头头，却被郭京飞演绎出了“吸取天地之精华”过剩的邪魅感。也许只有能够演得了话剧的人，才能有这样的本事吧。

38岁的郭京飞不仅仅事业更加成功，而且老婆也长得很美艳哦！大家可能不知道他的妻子就是鲍蕾的妹妹，两个人都十分低调，尽管结婚多年但是依然只注重个人演技与作品的表现！而郭京飞跟姐夫陆毅也慢慢的看齐了，近几年的出色表演，甚至人气一度都高过了他！

从话剧天才到如今人气依然不输小鲜肉的郭京飞，不仅仅付出了很多努力，而且也让粉丝们看到了他一直以来坚持的初衷！



