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她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

(2018-04-04 19:27:27)
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分类： 娱乐评论

她是中国内地女演员，毕业于中央戏剧学院表演系，在1988年的时候出道，很幸运的参与了收视率的电视剧作品演出，比如《《陆小凤之决战前后》、《策马啸西风》、《风云》等等，尤其是这部《风云》的热播，给陶红打来了意外的改变！

 

她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

 

在《风云》这部剧中的打扮，一直被人吐槽实在是太丑了，她每次出现在镜头前的装扮与造型都很不好看，因此当时她给观众带来的好感并不高，不过当时饰演楚楚这个角色时候的陶红，其实已经33岁了，但是清纯的感觉却毫无违和感哦！

 

她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

 

即使出道之后一直被称为丑女，有过很低潮的时候，但是陶红始终都没有放弃，反而更努力在服装造型上花心思，也在演技上不断的提高。凭借主演的电视剧《运河人家》中蓑妹子一角获第八届春燕奖最佳女主角奖，主演的电影《生活秀》获得金爵奖、华表奖、金鸡奖三项桂冠。

 

她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

 

用了很多年的时间，陶红终于让更多人看到她的改变，每一次的盛装打扮，都让人为之惊艳，再也不是大家眼中公认的丑女了！

 

她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

 

如今48岁的她，出道20年却从来没有绯闻，不过却活成了很多女性羡慕的生活，拥有逆生长的颜值和身材！造型和服饰的搭配，跟曾经的她真的很不一样哦！

 

她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

 

大陶红经常被小陶虹拿来对比，但是其实两个人完全是不同的类型，她身上虽带有的强大气场，完全能够吸引所有人的目光。

 

她曾经被调侃为丑女，如今48岁大秀傲人身材，宛如18岁少女！

 

48岁的陶红身穿一件白色蕾丝V领连衣裙，大秀丰满的事业线。肤白人美，宛如18岁的少女！


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