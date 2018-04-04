如今网络发达，大家都喜欢在社交软件上“晒”出自己的生活。明星们也是，她们会“晒”图，比如“晒恩爱”，“晒美食”，“晒美妆”等。不知道大家有没有发现，娱乐圈还存在着许多疯狂“晒娃”的女明星。

1、黄磊

黄磊和妻子孙莉两人可以说是一对非常爱“晒娃”的夫妇了，黄磊有时候还会忙于事业，而孙莉自从结了婚之后就很低调，很少再演戏。翻看孙莉的微博，几乎每一条都和自己的两个女儿有关，网友们也是见证了多多和多妹的成长。

2、贾静雯

贾静雯更是一个“晒娃狂魔”，如今她有三个女儿，当然大家最熟悉的应该是二女儿咘咘。咘咘的大眼睛可是迷倒了不少网友呢。最近，贾静雯还带着Bo妞参加了活动，网友们纷纷评论说，Bo妞长得越来越像咘咘了!

3、董洁

董洁自从和潘粤明离婚后，她的负面信息就一直不断。前不久她和儿子顶顶在综艺节目上的表现也帮她挽回不少人气。顶顶长得非常帅气，和董洁在一起就像她的小情人一样，男友力十足，令人羡慕!

4、包文婧

包贝尔妻子包文婧更喜欢晒娃，女儿包饺子从出生就很受网友喜爱，就连名字也很有喜感。最近在饺子三岁生日时，包文婧也晒出了一家人幸福的照片以及饺子的个人美照，饺子也是越长越漂亮了。

5、孙俪

孙俪也会时不时地晒出自己女儿小花妹妹的照片，但是相对于其他晒娃的女星来说，她们是比较低调的晒娃，因为每张照片都不会出现孩子的正脸，当然，这也是为了孩子好。

6、小S

小S晒娃可以说是娱乐圈的一股清流了，就像她的自拍一样，她晒娃的方式也是那么清新脱俗。有时候她会和孩子们一起拍搞笑的视频可以说很接地气了。

7、霍思燕

大家应该对嗯哼已经很熟悉了，他和爸爸妈妈一起参加了许多真人秀，获得许多人气。霍思燕更是经常与嗯哼“秀恩爱”，有个这么帅的儿子，看着都让人羡慕。

8、张梓琳

世界小姐张梓琳也非常爱晒娃，女儿“胖妹”简直继承了她的全部优点，从小就很漂亮。不过，随着胖妹慢慢长大，网友们就很少再见到胖妹的正脸照了。

9、章子怡

国际章自从为人母之后，也很爱晒娃，女儿醒醒也非常可爱，大家看着醒醒长得更像章子怡还是汪峰呢？

10、范玮琪

范玮琪和老公黑人晒娃晒到什么程度就更不用说了，翻看两人的微博，几乎每条都有两个儿子的照片，看起来很是幸福。

明星们晒娃各有各的特点，大多数明星都会公开孩子的正脸照，而有些明星也不愿公开孩子的正脸照，每个人的想法不同，大家更喜欢哪位明星的晒娃方式呢？