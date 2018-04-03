娱乐圈有很多阔太太，有些人婚姻维持不了多久，但是有些人却经营得还可以！说起李念，大家影响最深的应该就是一部电视剧《蜗居》。这个角色其实是饰演一个小三，按道理是一个会被骂的角色，但是李念却因为这个人物而大红大紫。

李念的家庭也很好，父亲是一家重工业公司的董事长，而母亲也是知识分子，从小她就过着让人羡慕的千金大小姐的生活。

2002年，她考上了上海戏剧学院，顺利靠近了表演系！也许是李念真的太幸运了，2009年的时候，电视剧《蜗居》在各大电视台开播，从此海藻这个角色进入了大家的视线里。为什么这部戏可以捧红她？在当时那个年代，小三人物的刻画算是首例，而且是真实存在在大家的生活里，让很多人都产生了共鸣！

本以为她会趁着自己的事业大好的时候，多拍一些好看的剧，但是没想到2010年李念就公布了自己有男友的消息，当时很多女明星除非是被偷拍，否则一般都会显得隐瞒，但是她却如此的真性情。老公很快就向李念求婚了，相处两年之后，依然觉得对方很舒服，让她拍完戏累了一天之后，可以回到一个稳定踏实的家里。

2012年，她顺利产下女儿，当时李念基本算是退出演艺圈了，将重心放在家庭里。她也从来不担心，如果之后自己想要复出，但是粉丝们都已经遗忘她了该怎么重新再来！

结婚多年之后，李念终于又开始拍戏了，嫁入豪门基本衣食无忧，每年都可以各种旅游，但是如今32岁的她，为何又要复出拍戏呢？近日，李念和高露晒出了一组工作餐的照片，虽然两个人都已经是妈妈，但是对待工作的态度都十分的专心跟享受！

及时家里衣食无忧了，但是对于李念来说，需要花点时间将曾经失去的找回来！不过外界一直传言她已经离婚了，所以只能出来继续拍戏，但是李念却从来不做过多的解释，认为自己的婚姻很安全，没有什么所谓的七年之痒！



