娱乐圈有些女明星突然间就一夜成名了，但其实在成名之前，却经历了很多坎坷，并非看起来的那么轻松。杨子姗因为赵薇的《致青春》而爆红，从此片约不断，但是其实她此之前是一位歌手哦！

2005年，杨子姗发布了自己的单曲，2006年参加音乐选秀《名师高徒》获得了亚军，并且曾经还被孙楠收为徒弟，本以为自己的歌唱事业将正式打开，但是坚持了几年却始终不卖座！

2008年杨子姗只能够转战影视圈，尽管音乐这条道路走不通，但是以自己靓丽的外形，她也得到了更多的表演机会。不过一开始都是一些小角色，出道多年还是一直不温不火！赵薇导演的《致青春》，最终找了杨子姗出演，并且她的演技也从那一刻得到了观众的认可！

一炮而红的杨子姗，似乎跟赵薇的关系很好，不过赵薇却也提起过，当时是被杨子姗欺骗了，原本以为她的性格就像女主角一样活泼有个性，但是私底下杨子姗其实很内向，基本都没有什么话聊！

杨子姗尽管出道多年，但是却在最红的时候选择了结婚，她的老公是台湾演员，虽然名气不是很大，但其实长得特别帅。1981年在台湾出生的吴中天，当年就读的是台湾艺术大学戏剧与剧场应用学系，在圈里是少见的正宗科班出身。

他们曾经因为是因同一家公而认识，便开始了远距离恋爱。一个在大陆工作，一个在台湾工作，维持恋情最好的办法就是视频，每晚几乎都是要互相道晚安才会入睡！很多人觉得杨子姗并没有把事业看得特别重要，反而是家庭。她自己曾经也表示过，认为自己的性格有点过于安静，不适合娱乐圈，甚至一度担心没有戏拍，而且也被经纪公司称为扶不起的大猪肠！

不过再《致青春》过后，如今31岁的杨子姗不仅仅嫁给了一个大帅哥，而且事业发展也越来越好。《重返20岁》、《万万没想到》、《天亮之前》、《南极之恋》等多部电影，都获得了绝佳的口碑，整容般的演技让她的人气一路飙升！