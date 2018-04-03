对于一名歌手来说，追逐音乐梦想的道路是崎岖的，每年都会有一大批怀揣着音乐梦想的年轻人进军华语乐坛，他们有的已经发光发热了，有的还在为梦想努力打拼着。当然，张碧晨也是其中的一员！

张碧晨是一个典型的天津女孩儿，外向、爽朗，骨子里自带着一种不服输的劲儿。也正因如此，她才能在追梦的道路上永不放弃、勇往直前！

张碧晨这一路走来并不顺利，她原本已经在韩国以组合成员的身份出道了，但因为没有得到公司的重点培养，导致她的组合最终解散。因此她决定回国发展，她一直坚信，是金子在哪里都会发光。

于是她参加了第三季《中国好声音》，她凭借着自己扎实的唱功，一开嗓就征服了几位导师以及全场观众的心！最终她还获得了《中国好声音》的年度总冠军，一夜之间，张碧晨的名字就传遍了大街小巷！

张碧晨现如今可是华语乐坛的实力派歌手，同时她也为众多热门影视剧演唱了主题曲，不论是《花千骨》里的《年轮》、《微微一笑很倾城》里的《下一秒》，还是《三生三世十里桃花》里的《凉凉》，都深受大家的喜爱！

张碧晨不仅唱歌好听，颜值也是很高的，而且在她的身上还有一种与生俱来的感染力。她也许只是静静的站在那里，但就是这种看似最平常的状态，恰恰是最感染人的，因为我们可以静下心来去体会歌曲的意境。

随着时间的变化，张碧晨已经变得越来越成熟，越来越优秀了，希望她未来可以为我们带来更多更优秀的作品！