搞笑古装剧《武林外传》当年是拯救过剧荒的，相信很多人都看到这部剧吧！转眼12年过去了，那些角色，那些故事你都还记得吗？

之前刘烨和柳岩在节目《演员的诞生》中演了一段《武林外传》的剧情，引发了很多人泪崩。下面就来看看当年剧中给我们带来了无数欢笑的演员们都怎么样了？

1、佟掌柜-闫妮

当年闫妮在剧中演的同福客栈老板娘佟掌柜给了留下了深刻的印象，特别是她那口极具特色的陕西方言更是逗笑。闫妮这些年发展挺好的，演了不少电视剧，比如都市言情剧《一仆二主》。她还凭借出演抗战剧《北方那个吹》获得中国电视剧飞天奖和金鹰奖，又凭借电影《归来》获得了第16届华鼎奖全球电影盛典最佳女配角。如今闫妮演技更好了，人也变得更美了，还成立了自己的工作室。

2、白展堂-沙溢

当年沙溢在《武林外传》中可是男一号呢。他灵气的表演也是获得了一致好评。不过《武林外传》之后，沙溢的影视作品就很少了。他这些年出现在公众视野是跟家庭，跟综艺节目有关。他带儿子安吉上了节目《爸爸去哪儿》引发了广泛关注，他儿子也圈了很多粉。如今沙溢和老婆胡可有了两个儿子，家庭非常幸福。

3、郭芙蓉-姚晨

姚晨开始崭露头角就是因为《武林外传》郭芙蓉这个角色，当年她也是很搞笑的，一张大嘴妙语连珠。后来的姚晨出演了电视剧《潜伏》事业就更上一层楼了。大嘴美女姚晨跟前夫凌潇肃离婚后，跟曹郁结婚，如今的姚晨事业发展好，儿女双全，可以说是剧中发展最好的演员了。

4、莫小贝-王莎莎

前几天在微博晒了张婚纱照，结果让网友误以为这个昔日给我们带来无数欢乐的童星要结婚了呢，还戏称有种嫁女儿的感觉。不过后来她澄清说只是剧照而已，自己还单身。当年王莎莎演的莫小贝很天真可爱。不过年少成名的王莎莎后来的发展却不太好，据说还因为相貌原因被北电婉拒了，不过现在王莎莎快硕士毕业了，估计会有更多的作品出来吧！

5、祝无双-倪虹洁

倪虹洁是有颜值有身材的女星，当年她拍摄的婷美内衣广告相信很多人至今印象都很深刻呢。当年在《武林外传》她演的女捕快祝无双也是很有特点的。不过《武林外传》后的倪虹洁发展比较一般了，作品少，曝光也少。

6、吕秀才-喻恩泰

同福客栈形形色色的人物各有特点，其中吕秀才这个角色虽然不太起眼，但是也很有特点。演员喻恩泰把这个迂腐书生的书呆子角色演得很好，这个角色是他最经典最有名的角色了。现实中的他是个学霸，曾获英国牛津大学全额奖学金，2009年从中央戏剧学院博士毕业。如今他虽然作品少，但家庭幸福，婚后已经当爸了。

7、李大嘴-姜超

演员姜超外型比较粗狂憨厚，他最有名的角色就是电视剧《炊事班的故事》里的小姜和《武林外传》的李大嘴了。他在《武林外传》中的表现也是可圈可点的，人物很鲜明。现在姜超也已经结婚了。虽然演艺事业一般，经常演配角，但他塑造的李大嘴角色却是很让人怀念的。