香港女明星长得美艳动人的很多，但是说起李嘉欣大家还是会被她的美貌所打动，真的是美到让人屏住呼吸的地步，可是出道多年却一直不温不火，甚至连比较出色的代表作却没有，不过事业不顺利却有幸嫁入豪门，身价800亿，就算不红也不要紧！

刚出道那会，李嘉欣对待演戏还是很认真的，比如《海上花》，电视剧《画魂》等等，带着一点文艺气息的感觉，看到李嘉欣的美艳真的是高级脸，剧中也贡献出了她从影以来的演技最高峰，但是大家对她的观感并未随之有太多好转。

不过加假如每一部戏里面只有李嘉欣一个女演员可能会更好，否则她很容易被其他女星抢了镜头，《海上花》里最出彩的是刘嘉玲饰演的周双珠，一颦一笑皆是戏，一双眼睛里总像是含着一汪春水，动态里感觉整个人都美得放珠光，所以当时走红的并不是李嘉欣，而是刘嘉玲！

2008年，李嘉欣却爆出了自己与香港富商许晋亨已经结婚10年，并且有一个7岁的儿子，瞬间让很多宅男伤心落泪。女神能够拥有一家三口，幸福的样子，网友都说她确实很适合相夫教子，长得这么美完全不需要靠自己辛苦拍戏。

在结婚之前，李嘉欣与初恋男友感情也很甜蜜，当时被倪震迷得神魂颠倒，但是最终却分手了，之后也经历多几段无疾而终的恋情，虽然长得好看但是情路却十分坎坷，不过结婚之后的李嘉欣为老公生了一个儿子，作为有钱人的家庭，公公还是很开心的，而且还花了一亿作奖金！

很多人都不看好嫁入豪门的女明星，虽然看起来有钱但是好像没有什么独立的人格，不过李嘉欣却不那么认为，她表示嫁入豪门并没有那么难，就像是普通的家庭一样。如今48岁的她，还是会跟着老公一起旅游，许晋亨则甘愿当老婆的专属摄影师，一下调整爱妻站的位置，一下亲自捧起银杏叶放在她手上，而且超有耐心。他们已经结婚九年了，完全没有什么七年之痒，这样的婚姻不仅仅是嫁入豪门，更多的也是嫁给了爱情！



