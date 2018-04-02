台湾的主持界出名的艺人很多，但是能够深深的被粉丝喜欢并没有几个，说起黄子佼大家最有印象的还是他与小S的恋情，曾经因为移情别恋爱上曾宝仪，而抛弃了她。那时候的小S名气其实正旺，无法忍受这样的背叛，所说的一些语言让黄子佼的事业曾一度陷入低谷。不过后来两个人还是握手言和了，而且媒体也爆出黄子佼与小19岁的女友同居，感情非常稳定，近日他自己还自爆已经求婚成功，但是之前却被拒绝过2次！

黄子佼刚踏入娱乐圈的时候，因为自己是新人，几乎没有活接，不得不靠一些奇怪的手法来抢镜，当时通告费的酬劳很低，自己又是在外面租房子，有时候一个月的收入基本拿来交房租了。后来实在没办法了自己开始揣摩写歌词，第一首歌词是给钟汉良写的《风吹汗凉》。慢慢的有了一点名气，他也给当时很红的明星写歌，比如：吴宗宪，郭富城，林志颖等等。

1988年，16岁的黄子佼通过《青春大对抗》卫冕成功脱颖而出，随后也展开了自己在主持界的特色与风格，他主持过的节目有《青春争霸战》《综艺万花筒》《佼佼时间爱》《音乐快报》《超级星期天》等等，超高的收视率，也为黄子佼奠定了主持的实力和火爆人气！

不仅仅事业成功了，而且黄子佼出道到现在，谈过9段恋爱，还出现了一次三角恋，从此付出了不小的代价，演艺生涯跌进了低谷，甚至有2年的时间没有工作。当事情过去之后，他却还是和前女友可以和平共处，说明他的人品其实并没有那么差，爱情的事情本来就是很难由自己控制的吧。

如今44岁的黄子佼承认自己已经求婚成功，原本想要低调告白的他，还是忍不住发了一张求婚后的照片，不过他还是担心女友孟耿如会有些危险，不想因为这段感情而过多的被关注，还算是低调的回应了即将结婚这件事情。不管曾经经历过什么，有心酸有坚持，甚至有想过放弃，但是如今回想起来，一切的付出与等待都是值得的！