不知道大家有没有关注近日TVB召开的那场《多功能老婆》发布会，这场发布会可不同于以往的发布会哦。因为按照TVB的传统惯例来说，一般新剧的男女主角应该早就定下来了，开始宣传了，但这部剧是个特例，它的女主角始终没有定下来最终人选，以至于外界一致认为女主角是刚和TVB破冰的邓萃雯，谁曾想最终来参加发布会的竟然是杨千嬅。

官宣一出，一时间网上众说纷纭，说的最多的就是杨千嬅以降低片酬的方式抢了邓萃雯的女主角，事实究竟如何，我们不得而知，毕竟之前认为邓萃雯是女主的这一想法也是猜想，未经证实。既然现在角色已经定下来了，我们再去追究那些也毫无意义！还不如把更多的精力放在剧集本身上呢！

说到邓萃雯，她可是香港知名的女星，曾经也是红透半边天的人物呢！她的成名作是《薛仁贵征东》，那时的她只有18岁，这部剧让她一夜成名，一举成为了TVB力捧的女明星。

后来她又接拍了《我和春天有个约会》，这部剧让她的演艺事业达到了巅峰，不仅人气爆棚，片酬也是超高的。

只可惜爬得越高摔得越惨，因为她假戏真做，爱上了剧中的男主江华，而当时的江华已经有了家室，这段恋情的告吹让邓萃雯的事业一下子跌入了谷底。

好在天无绝人之路，邓萃雯凭借其在《金枝欲孽》中的精湛演技，将如妃这个本不算主角的角色，演的出神入化，成为了观众们最喜爱的一位剧中人物！

此后她又凭借《巾帼枭雄》和《巾帼枭雄之义海豪情》两部剧，先后两次获得“视后”的桂冠。近几年，她又开始转战内地，先后出演了《新还珠格格》、《美人制造》、《繁星四月》等剧，得到了观众们的一致好评！这样一位命运多舛的女演员，你们喜欢她吗？