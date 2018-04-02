说起女星田朴珺，相信很多人都不会陌生。她是个演员，在娱乐圈是个十八线开外的女明星，在几部电影中打过酱油，能够让人知晓点的角色就是2012年在《甄嬛传》中演的没几个镜头的福晋了。不过这不妨碍她上热搜，因为如今的她可是地产大亨王石的女朋友。

田朴珺的相貌和身材放在美女如云的娱乐圈不算很出众了，她的演艺事业没什么起色，可是她的撩汉实力却是一流的，不然怎么就成了身家百亿的地产大亨王石的女朋友了呢？据报道王石身家约百亿，他跟发妻离婚后就没有情感方面的报到了。后来媒体曝出两人的恋情，田朴珺一下子就火了，成了王的女人。

网上有田朴珺主动追求王石的说法，据传田朴珺可是做了不少功课的呢。田朴珺虽然演艺事业一般，但是很有上进心，还报了长江商学院学习进修，也就是这样她有了更多接触王石的机会。某次田朴珺接受采访的时候也毫不避讳的表达了对往事都额崇拜，说他是男人中的男人。这样有美貌有学识的女人想来会让王石另眼相看吧！

成了王石的女朋友后，田朴珺名声大噪，开专栏，出席各种活动，简直就是成了一线女星了。她也很会为自己做宣传，时不时都会对外说一些她跟王石这段相差了30岁的忘年恋的爱情故事，满足大家的好奇心。不过在她的描述里，商界大亨王石成了一个傻白甜，是被她俘虏的裙下之臣。据传哈瓦那是两人定情之地，因此田朴珺的微博名就是哈瓦那。

如今的田朴珺名利双收，背靠王石这课大树做起了自己的生意，转身成了成功女性的代表。看到她攀上富豪男友后过得那么潇洒不知道羡慕多少苦苦挣扎想成名的女星了。前段时间田朴珺在微博晒出了一张婴儿的照片，马上又吸引了众人的目光。就在大家纷纷猜测田朴珺是否已经怀孕准备升级豪门阔太的时候，她却辟谣说只是别人的孩子。

不过不久前田朴珺却更新微博发文称：真正的得到，是心的快乐。得到如果不能使我们快乐，还不如失去，失去如果能让我们如释重负，就不必期望得到。这下炸开了锅，网友纷纷质疑田朴珺与王石的忘年恋是否陷入危机了？难道田朴珺怀孕不成地位不保啦！还有好事者评论说，田朴珺是个靠绯闻走红的奇女子。