娱乐圈的事情众说分歧，正所谓：铁打的娱乐圈 ，过气的明星。说的也是，这长江后浪推前浪，不过气的明星还真少见。每个明星都有自己的一番苦水难以倾述。可是随着时间的推移也不得不退出公众视线，女星叶璇就是其中之一。

身为港台女星的叶璇前几年一直出现在公众的视野中，叶璇拍过的经典电视剧，如《冲上云霄》、《非常外父》等。可见，叶璇刚出道的时候确实是很有实力。

叶璇出生于浙江省，父亲是华裔律师在美国经营律师楼，爷爷、奶奶都是大学的退休教授。这些比那些草根明星的资源好得吧，再说刚出道的时候由邵逸夫钦点与无线电视台签约，正式进入演艺行业 她拍摄了人生中的第一部电视剧《封神榜之爱子情深VS忠义乾坤》。

叶璇前几年确实是有吃娱乐圈饭的天赋，在港台拍剧的她跑到大陆也是很厉害的，接连拍过《国色天香》、《叫一声妈妈》这些大陆片。毕竟是演艺界的老前辈还是深受追捧的，可是近期的一些公众论点也在她身上跌出不断，叶璇顶着许多差名头，她在电视剧上的好名声与在娱乐圈里的坏名声形成两极。

早前，叶璇主演的历史大戏《东方战场》热拍，因为有叶璇的加入而备受关注，当天的这部戏应该是一场溥仪祭祖的重头戏，当天其他演员的戏份都已经走了两遍了，却迟迟不见叶璇的身影。当天天气十分寒冷，导演路奇坦言很心疼在大风中等待的群众演员，对于在片场一事，她回应道，因为生病身体特别不舒服，不太清楚现场的情况。

叶璇在之前的《女神的新衣》中任性退赛从节目第一期开始，叶璇就不断指责抱怨文昊天，并提出想要换设计师，此后两人之间的状况越来越多，“矛盾”有越来越激化的趋势，而在第六期中，这一“矛盾”终于爆发：叶璇退赛了。面对叶璇的不告而别，所有女神、设计师以及节目组工作人员都表示哗然。当大家都在议论“没有女神了怎么办？”，还好事情得到妥善处理。从这些方面来看，叶璇真的存在着问题？但是对于网友们的猜测叶璇还没有作出过多的回应。