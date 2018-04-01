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她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

(2018-04-01 18:47:35)
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分类： 娱乐评论

说到张檬，可能有一部分人对她的名字并不熟悉，但只要一提她演过的角色，大家可能就有印象了。

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

张檬是一个80后演员，她最早出现在大众面前的作品是《美人心计》，她在其中饰演卫子夫，虽然镜头很少，但是这个长相清纯、可爱的女孩子还是给大家留下了很深刻的印象。

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

随后她又出演了《夏家三千金》里的杨真真一角，剧中的她天真、善良，还经常被人算计，实在是令人心疼！因为这部剧的热播，她受到了越来越多外界的关注，人气也随之高涨。

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

在电视剧《美人无泪》中，张檬饰演海兰珠，这个角色对演员的演技有着极高的要求，她要饰演的是一个原本天真善良最终变成一心只想着复仇的妃子，角色性格的逆转无疑是对演员演技的巨大挑战。最终张檬做到了，她凭借自己精湛的演技，成功征服了观众们的心！

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

张檬出道这么多年，参演了多部电视剧，其中不论是天真可爱的现代女孩，还是端庄大方的古装女子，她都驾驭的游刃有余！

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

前不久，张檬新剧《海上嫁女记》的官宣正式发布了，该剧是由她和蔡少芬、王雷、朱赞锦主演的，剧中张檬和蔡少芬饰演一对母女。

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

剧中，蔡少芬饰演一位强势的母亲，张檬饰演一个典型的乖乖女，该剧主要讲的就是这对母女在结婚的事情上斗智斗勇，在面对亲情、爱情、事业的三重压力下，最终收获幸福的故事。该剧马上就要播出了，让我们一起期待吧！

 

她出道15年却不红，如今只能与蔡少芬搭档演母女！

 

张檬出道整整15年，她一直致力于演戏，希望她未来可以发展的越来越好，为我们带来更多更优秀的作品！

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