近日，许久未露面的女星徐静蕾出现在公众面前。网友惊奇的发现画风突变啊！昔日的气质女神徐静蕾竟然发福变胖了，看上去很油腻啊！甚至还有网友评论说，徐静蕾一胖毁所有。难道女神也难逃中年发福？

当年内地有一部电视剧叫《将爱情进行到底》，这部剧是红遍了大江南北。这部青春爱情剧可以说是内地偶像剧的鼻祖了。而徐静蕾就是这部电视剧的女主角，当年她真是清春无敌，跟李亚鹏演的一对校园情侣虐哭了多少人。

后来12年后再次拍摄的电影版《将爱情进行到底》又引发了多少人的回忆。从青春电视剧成名后，她不满足于只当演员，又转行当导演。2004年徐静蕾拍摄的电影《一个陌生女人的来信》获得了圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳导演奖、银贝壳奖。

后来徐静蕾导演，并跟男星黄立行主演的职场电影《杜拉拉升职记》口碑和反响都很好，徐静蕾演的职场角色杜拉拉备受好评，一时间职场剧又重新变得火热起来。徐静蕾真的是才华横溢的女星，能演还会导。

徐静蕾被称“人淡如菊”，文艺大佬高晓松和韩寒对她评价都很高，她身上散发的知性气质大概也是得益于良好的个人修养吧！看她之前在微博晒出的个人水彩画作作品就可以知道了。

如今的徐静蕾已经42岁了，她近年来的作品不是很多，近日现身是为了于男星张家辉主演的电影《低压槽》做宣传。徐静蕾算是个性坦率的女星了，至今未婚，因此她的情感问题也是大公关注的焦点。

从《杜拉拉升职记》后她跟黄立行就有绯闻，被拍到在一起却没有得到两人回应，因此两人的感情备受关注，徐静蕾说她已经做了冻结卵子的手术了，为以后生孩子做准备。不知道徐静蕾会不会跟黄立行修成正果呢？或许徐静蕾发胖是幸福肥？