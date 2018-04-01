我们都知道女星的发型是百变的，毕竟她们可是明星，拥有众多设计师，每天都能美美的呈现最好的自己。在女星喜爱的各款发型中，空气刘海最为受欢迎，况且空气刘海不同于一般的刘海，给人一种朦胧的韩范美，也因为这样空气刘海可谓是一时风靡全国啊。女星们美美的空气刘海带动了不少少女也竞相模仿，所以说这就是偶像的力量啊！下面就让小编带大家来看一下女星们的空气刘海，你觉得谁最美？

NO.1古力娜扎

古力娜扎的高颜值是我们不得不承认的，真的是新疆出美女啊！不管怎么看娜扎都是美得，看久了甚至都舍不得离开视线！这张素颜的娜扎简直美到爆，宛如一个纯情少女，温婉动人，皮肤状态也很好，不愧是女神级别的人物啊！

NO.2郑爽

这张照片郑爽真的超级好看，郑爽饰演过很多青春校园剧，小编觉得她的每一个人物都很清纯，让人情不自禁的喜欢。没办法我们爽妹子颜值太高，怎么打扮都很美，黄色的空气刘海显得爽妹子有种朦胧美，美得不可接近让人感觉到神秘感，就很想抓住这样的一个仙女，好似她会飞掉一样！

NO.3谭松韵

谭松韵的皮肤也是出了名的好，整个人就感觉像是高中生，非常青春活泼有朝气，完全看不出是30岁的人！空气刘海加上马尾麻花辫，简直清纯到爆！要知道谭松韵也是很喜欢敷面膜的，看来面膜真的有很大的功效，不然谭松韵皮肤也不会这么好啊，真的好让人羡慕啊！

NO.4陈乔恩

陈乔恩也是出了名的不老女神，年近40的她几乎看不到岁月的痕迹，而且陈乔恩的身材非常好，标准的魔鬼身材！照片中陈乔恩留着俏皮的空气刘海，加上精致的妆容和珍珠耳环的点缀，不得不说陈乔恩的时尚感还是可以的，马尾辫尽显青春朝气，作为年近40的女人美成这样也是让人羡慕！

NO.5迪丽热巴

迪丽热巴给我们印象最深的角色就是青丘白凤九了，没办法，一身粉色衣裙的装饰让我们的热巴十分可爱又俏皮，加上超高的颜值，怎么可能不喜欢呢！但是我们热巴也有过空气刘海的造型，哈哈没想到吧，这张照片是热巴度假的时候拍的，热巴留起空气刘海来也是美美的！

NO.6杨紫

杨紫也是童星出道，自然演技高超，最近杨紫可是出演了不少古装剧，看来为了事业没有少打拼呀！杨紫可以说长得越来越好看了，脸也变得小巧了，在欢乐颂中饰演的角色也是可爱型的。这不杨紫还有一张空气刘海，本来就十分俏皮的杨紫这下子简直不要太可爱！

NO.7沈梦辰

说起空气刘海，那沈梦辰简直就是空气刘海的代言词啊，空气刘海就是她沈梦辰的标配！沈梦辰作为芒果台力捧的主持人，参加了不少综艺，也主持了不少节目，虽然还有些人对她不满，但是沈梦辰在娱乐圈中也有她独特的地位了！她和海涛也相恋不久了，希望他们还会有好消息公布！

NO.8杨颖

杨颖是模特出身，因此高挑的身材是必须的，一直以来杨颖在大众的眼里都是长长的卷发，在综艺《奔跑吧兄弟》中就有很好的展现。但是杨颖也有一张空气刘海的照片，并且还不错，从精修图中可以看到杨颖也可以驾驭空气刘海，看来模特就是好呀，可以驾驭多种风格！