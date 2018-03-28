近日，陈伟霆新剧《南方有乔木》强势上映了。陈伟霆是颜值耐看，演技也好的男明星，他的迷妹很多。如今群众看剧，其中一个重要的关注点就是演员的颜值和CP感了。陈伟霆这些年合作过的女明星谁跟他配一脸，最有CP感呢？

1、赵丽颖

陈伟霆和赵丽颖主演的电视剧《老九门》让观众大呼过瘾。这部电视剧不仅剧情好看，两人的演技也是没话说的，这样的CP组合不仅非常养眼，而且还能默契。粉丝说陈伟霆和赵丽颖好般配啊！

2、迪丽热巴

如果说观众希望陈伟霆能跟哪位女明星擦出爱的火花那么迪丽热巴一定位列其中。她和陈伟霆的颜值也是非常搭的，两人演电视剧《古剑奇谭》的时候就被粉丝注意到了。后来迪丽热巴去看陈伟霆的演唱会还传出了绯闻呢。

3、刘诗诗

刘诗诗的气质是超级耐看的，她跟谁在一起都很搭。刘诗诗和陈伟霆主演了电视剧《醉玲珑》，光从预告片来看两人也是很有默契感的CP组合呢，期待新剧播出时的具体表现吧！

4、唐艺昕

甜美清新小美女唐艺昕跟陈伟霆曾经在电视剧《因为有爱情中合作过》。陈伟霆合作过的女星还基本都是美女啊！跟唐艺昕搭档给人种哥哥和妹妹的感觉，这对CP组合呼声不是很高！

5、马思纯

陈伟霆和新生代女星马思纯合作了新剧《《橙红时代》，马思纯年纪轻轻就已经是影后了，演技毋庸置疑。不过她跟陈伟霆这样的CP组合你看好吗？

6、钟欣潼

陈伟霆曾经和女星钟欣潼一起合作过电影《前度》，而那时陈伟霆还是Twins组合阿sa的男友呢。网友都说看着都觉得尴尬，不知道两人拍戏的时候有木有尴尬呢？

7、舒畅

陈伟霆在电视剧《活色生香》中出演的是男二号，而这部剧的女一号是唐嫣，不难理解陈伟霆在剧中苦恋唐嫣却无法俘获美人心！不过后来他发现自己真爱的是女二号舒畅！虽然两人都是养眼的帅哥美女，不过还是觉得这样的CP组合有点怪怪的！

8、白百何

在这部新剧中跟陈伟霆合作的女星是白百何，不过粉丝对这样的组合似乎不太认可，甚至扬言因为女主想弃剧，难道这对CP就如此不得人心？