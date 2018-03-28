女星秦海璐跟章子怡、刘烨是同学，当年她曾被嘲笑是班上最丑的女同学。不过其貌不扬的她演艺事业却顺风顺水。不过20岁的年纪就被香港导演看中，然后选她作为电影《榴莲飘飘》的女主角，而她就凭着这部电影中的精彩表现获得了最佳新人奖等多项大奖，一举成为了金马奖影后。

当年她被网友嘲笑是金马奖史上最丑影后。后来秦海璐又演了不少电视剧，既有现代言情剧也有古装剧。不过观众都还是关注她的颜值。她甚至自己都自卑了，觉得自己不适合当演员。最让秦海璐难以接受的还是2003年的时候她的一段情感经历。

当时她很前男友李厚霖几乎要踏入婚姻的殿堂了，可男方却毫无征兆的跟李湘闪婚了，她是通过媒体才知道前男友移情他人了。多年后秦海璐上金星主持的《金星秀》说到这段往事也坦诚这段感情对她打击很大。直到2014年她跟男演员王新军才喜结连理，如今两人有一个儿子。

如今已经40岁的秦海璐对自己的长相也释怀了。这些年她演过的作品很多，比如电视剧《红高粱》反响就很好，她还获得了第21届上海电视节白玉兰最佳女配角奖。后来她演的电视剧《白鹿原》豆瓣评分也很高。其实秦海璐拿过的奖很多，还有国际奖，比如瑞士洛伽诺电影节特别嘉许奖。

秦海璐不是靠颜值吃饭的女星，但她活出了自己的范，靠自己的演技和实力圈粉。据传她演技好，记忆力也好，背剧本台词基本是一次过。

如今秦海璐新剧要跟当红小生陈伟霆搭档，在电视剧《南方有乔木》中出演女二号安宁，跟陈伟霆有很深的感情纠葛。

这部剧是根据小说改编的，故事曲折有看头，从曝光的片花和预告片看，秦海璐把这个角色拿捏得恰到好处，把安宁的气场给演活了，她跟陈伟霆站在一起一看就符合原著中设定的姐弟恋。

再看看女主竟然是白百何，而白百何在秦海璐身边给人感觉气场全无。再加上她之前的绯闻给人感觉不符合原著中的人设，不少网友表示，虽然秦海璐跟陈伟霆颜值上不对称，但是这次两人在一起的画风感觉不是那么让人讨厌了。相比于白百何，网友反倒站秦海璐了。



