她是中国第一位世界小姐，不仅仅长得美艳进入娱乐圈之后，事业发展更是顺风顺水，原本拥有嫁给豪门的底气，但是却选择了自己想要的爱情。对于充满诱惑的娱乐圈来说，她能够坚持自己的原则，的确是不容易。

身高1米82的大长腿美女，2007年张梓琳参加了全球三大选美比赛“世界小姐”，从此绽放出自己的光彩！张梓琳夺得了第57届世界小姐总冠军，也是历史上首位获得这个头衔的中国小姐！

她的完美比例让娱乐圈很多女明星都不敢跟她合影，不管是多高挑美艳的模特与张梓琳在一起，都显得很普通。她的身边自然也不缺乏高富帅，孙明楠是王思聪的好兄弟，身价30多亿。第一次见到张梓琳的时候，就展开了疯狂的追求，送各种名牌，一直献殷勤，但是却始终没有打动张梓琳的芳心。

原本可以嫁给豪门的张梓琳，最后嫁给了谁呢？2013年的8月，她正式在巴厘岛完婚，老公叫做聂磊。他究竟是何许人呢？可以将世界第一小姐娶回家！他的老公就是一个很上进的青年，毕业于人民大学，月薪大概三四万左右。如果是普通的女生嫁给他，条件已近算是很优越了，但是对于张梓琳来说，很多人都觉得她眼光有点差呀，放弃了富婆的美好生活！

当所有人都说自己选错老公的时候，张梓琳是如何回应的呢？她几乎不受任何的影响，因为有些人喜欢过土豪的生活，但是她至始至终都不愿意违背自己的意愿，爱情在她眼里才是最重要的。

是否嫁对一个人从平时的状态就可以看出来，张梓琳结婚后和老公互动十分频繁，每次互相秀的恩爱都充满了虐狗的味道，自从有了宝宝之后，两个人的感情又更深厚。也许不管是过得幸福还是贫穷，对于张梓琳来说自己愿意承担选择后的种种结果，幸好老天肯定了她的选择，婚姻幸福的令人羡慕不已！