又一个小说改编的IP《南方有乔木》开播了，各位小仙女看了吗？网络作家小狐濡尾的知名小说《南方有乔木》在2015年是十大IP之一，深受书迷好评，更有网友表示:这简直就是自己的青春啊！

南方有乔木设定还蛮有新鲜感的，女主（白百何）南乔是高冷聪明的无人机研究者和创业者，男主（陈伟霆）时樾身份神秘，因为一个意外卷入了南乔的生活。而男二常剑雄（李现）与男主本是特种兵时期的好友，但由于多年未见、事过境迁，加上两人对南乔的爱意，使这段兄弟情阴影重重。

很经典的爱情，但小编根本不管那些儿女私情，眼睛全被这两大男神吸引了全部注意力！

首先是陈伟霆，他真的很适合这种神秘又充满男子气概、身手利落十足的造型。一开场就有非常流畅、干净的打戏，真的是非常养眼了。

陈伟霆从当年热播一时捧红流量的《古剑奇谭》就稳坐了全网粉丝“老公”的头把交椅（虽然大家都很墙头草老公一年一换），在小生中颜还是很能打的，演技也没有很尬。

最近两年无数新鲜血液涌入娱乐圈，给陈伟霆这样的小生流量也带来了不小的竞争压力，比如去年因网剧《河神》就大火的李现。

好剧本好故事加上演员们比较用心的演技，使得《河神》在网友中拥有广泛的好口碑，演技在新生代的“老公”中可以碾压一批人了吧？但李现火爆的根基不够，国民度不高，还要看后续发展。

总之，这两位著名老公李现VS陈伟霆，你为谁打call呢？