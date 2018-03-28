娱乐圈向来都是帅哥美女的集结地，各路帅哥美女让你目不暇接。不过有些明星却突然长胖了，而且他们还是因为有好事才长胖的，属于“幸福肥”。看来人逢喜事精神爽，心宽体胖这样的事放明星身上也免不了。快来看看这些幸福肥的明星都有谁吧？

1、宋慧乔

近日宋慧乔现身出息活动。当天宋慧乔衣着打扮非常少女，整个人显得气色非常好。不过细心的网友却发现宋慧乔似乎胖了不少，整个人看上去给人一种珠圆玉润的感觉。难道是婚后的宋慧乔过得太过甜蜜，老公宋仲基把她养得太好啦？这样的幸福肥好虐狗啊！

2、乐基儿

天王黎明的前妻乐基儿之前出息某活动是也是让人大吃一惊，因为模特出身的乐基儿竟然胖了一大圈。乐基儿跟黎明离婚后又嫁了美国富商，看来新婚后的乐基儿也是心宽体胖啊，她自己也说觉得自己现在的身材挺好的！

3、景甜

女星景甜上春晚的时候就被网友指出脸蛋圆润了不少，看上去是肥了点呢。不过她状态好呀，之前又被网友偶遇她和张继科一起看电影，不知道两人何时公开恋情。不过爱情滋润下的景甜幸福肥是可以理解的啦！

4、蒋勤勤

昔日的琼瑶女郎蒋勤勤这些年基本上很少复出拍戏了。女神蒋勤勤估计是心宽体胖吧，身材和脸蛋也是发福了不少。她跟老公陈建斌的感情特别好，如今她又怀上了二胎，不知道会不会凑成一个好字啦！

5、赵薇

小燕子赵薇自从结婚生女后就很少拍戏了，不过赵薇一家人生活非常幸福，时不时晒出一些生活照。赵薇夫妻生财有道，如今身价不菲。赵薇日子过得红红火火幸福肥也是难免的。

6、沈傲君

女星沈傲君颜值一直都是没话说的，她婚后作品减少了。不过却也没逃出婚后就变胖的幸福魔咒。她出席活动的时候被拍到也是肥了一大圈，整个人圆润了不少，笑起来双下巴很明显。

7、王艳

晴格格王艳是惊艳了一代人的记忆啊！王艳的人生爱情事业都很顺利。她很早就嫁入了豪门，富裕生活让人咂舌，拍戏都有自己专门的豪车使用。这些年大概是随着孩子慢慢长大了，她也偶然复出拍戏。不过当年温婉的晴格格已经是一脸的富态啦！看来日子过得很滋润！

8、李湘

说到娱乐圈幸福肥的明星肯定得说李湘啊！当年甜美清纯的美女主持自从嫁了王岳伦，有了女儿王诗龄之后，她的身材是一直这么富态了！整个人都是土豪范。她自己上节目也说家里每个与的伙食费很贵！如今的李湘家庭幸福，心宽体胖也是可以理解的啦！