娱乐圈有各色各样的男星，肌肉男，小鲜肉，大叔等等。不过近日却有一组有趣的视频在微博上很热，说的是四位当红男星的尬聊截屏，看了真的让人忍俊不禁，同时又带火了钢铁这个词。直男很直接，不会玩什么花花肠子，有时还很呆萌，他们或许有时也会让人无语，但是这都掩盖不了他们的星光。盘点当今娱乐圈的直男明星，你最喜欢谁呢？

1、张艺兴

小绵羊张艺兴的呆萌可爱在综艺节目《极限挑战》中就显露无疑了，他有点小迷糊，待人真诚。张艺兴身上的直男气质体现在他说话直接，甚至让人无语。一次发布会，老大哥黄渤说张艺兴应该趁着年轻赶紧享受人生，抓紧时间谈恋爱，结果张艺兴回复，我不知道该找谁。

2、鹿晗

人气小生鹿晗其实可以说是娱乐圈的一股清流了。他言而有信。当初他接受采访时表示自己如果有了恋情就一定会公开。结果他还真顶着掉粉的压力主动公开恋情，相比与其他隐婚遮遮掩掩的明星，鹿晗真的是个耿直的男星了。他这样的例子还不少呢。某次采访记着晗，你喜欢什么样的女生？鹿晗回答，甜美的。记着紧接着问为什么？鹿晗竟然回答，公司要求这样答的。

3、林更新

林更新高大帅气，但是给人的感觉却是阳光大男孩。而且他也不是一般的耿直。像他这样接地气的明星真不多见，众所周知，林更新喜欢吃辣条打游戏，而且还毫不掩饰。他的耿直也是有目共睹的。有次他和谢娜一起参加节目，他竟然直接说谢娜的选的衣服不好看。这样的林更新直男无疑了。

4、刘昊然

刘昊然身上的气质本身就比较文艺，他脸上常常挂着淡淡的笑容，浅笑的样子还带有几分羞涩。他不太会说话，经常穿校服，被戏称是学校的代言人。某次访谈，有粉丝表示想做刘昊然的情人，结果他的回答是这样是道德沦丧的。这样耿直的偶像真让粉丝哭笑不得吧！

5、白敬亭

白敬亭属于小清新的青年，亲切得如同邻家男孩。他戴眼镜的样子更是呆萌。他说话的本事淋漓尽致的体现了钢铁直男的气质，尬聊而且能让人无言以对。粉丝为了他说要看100次电视剧《夏至未至》，结果他竟然回答说，你就没有别的事可以干吗?

6、吴磊

三石弟弟吴磊长大了，妥妥的帅哥一枚，也是迷死不少粉丝啊！有一次录制节目吴磊一本正经的说，男生不可以先挂电话，要等女生挂了之后才能挂。这样的吴磊虽然很直但也很暖心，难怪那么多粉丝喜欢他。

7、谢霆锋

谢霆锋一直都是很劲酷的男星，一直以来他都是话很少的人。某期节目是小S来录制《锋味》，一向喜欢搞怪的小S想撩谢霆锋，然后她主动要谢霆锋拉住她然后壁咚她，可谢霆锋就是这么不解风情，完全不按套路来。要说谢霆锋这么些年也就爱过王菲和张柏芝，也算是用情专一的人了。

8、霍建华

禁欲系老干部霍建华也是直来直往的男星。电视剧《花千骨》播出后，霍建华粉丝激增。面对粉丝的追星行为，霍建华竟然说无法理解粉丝疯狂的追星行为，也不喜欢粉丝们为他花钱。粉丝到机场接机霍建华还会到旁边提醒她们不要越线，还劝马路对面的粉丝不要闯过来，免得被车撞死。霍建华还劝单身的女粉丝恋爱，这样就不会蓬头垢脸了。霍建华真是真性情的直男明星啊！