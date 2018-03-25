娱乐圈的小鲜肉、小花旦层出不穷，大家对于质的追求也是从不停歇，李纯这个名字，大家应该都比较熟悉吧，她在近两年里算是比较红的了，想知道为什么吗？那就跟随小编一起来看看吧！

热门IP改编的电视剧一定会引来外界很大的关注度，一部剧火了就可能带火一大批人，就比如当时的《花千骨》，可谓是火爆荧屏啊，一众演员一夜成名，其中就包括饰演霓漫天的李纯。

李纯所饰演的霓漫天这个角色，在原著中所占的篇幅并不多，人物的性格、心理都没有过多的提及，李纯为了塑造人物，只能凭借剧本，以及与其他人物的对手戏，来完善这个角色。

在人物结局的时候，李纯用她那纯熟的演技，将霓漫天一生中最后的能量集中喷发，为这个角色刷足了存在感！虽然，李纯因为霓漫天这个角色拉仇恨无数，但这不也恰好是对她演技最好的褒奖吗？

除此之外，她还出演过不少的坏人角色，比如影版《三生三世十里桃花》里蛇蝎心肠的素锦天妃，以及即将要播出的《如懿传》里的令妃魏嬿婉，这个角色应该是剧中最坏的女人，剧中还跟饰演如懿的周迅有不少针锋相对的戏码呢！你们期不期待？

因为经常出演坏女人，所以外界为她贴上了“坏女人专业户”的标签，而李纯也曾大方表示过，自己不怕被贴上标签，自己可以在坏女人的道路上一直走下去。

说来也奇怪，虽然她经常饰演反派角色，但却并没有因此招来大批的谩骂声，观众反而对她路转粉，因为她的演技而开始喜欢她。

也对，像李纯这样既有颜有气质，又演技在线的女演员，怎么会令人讨厌呢？你们喜欢她吗？