忙，是当下快节奏生活的一种状态。为了自己的生活，很多不仅忙出了病，还出了白头发。不光老百姓是，那些看似外表很是光鲜的明星更是。今天小编就和各位小伙伴们一起看看娱乐圈有哪些明星年纪轻轻就有了白头发？

1、舒淇

“要把以前脱掉的衣服一件一件穿回来”，以三级片出道的舒淇凭借自己的努力，终于跻身于国际巨星行列。不久前舒淇和冯德伦的爱情长跑路也终于落下帷幕。性格直爽的舒淇曾在ins上晒过自己的白头发，不过，并不影响女神在观众心中的地位。

2、范冰冰

作为娱乐圈的“大姐大”，范冰冰也无法避免白发的困扰。据说，是因为拍摄《武媚娘传奇》太过劳累，导致范爷狂长白头发。

3、杨幂

杨幂，一个时刻在赶通告的女强人，拍戏，广告代言接到手软。生活节奏相当快，以至于杨幂也开始有了白头发，让粉丝们很是心疼。

4、佟丽娅

2018年的春节，最大的赢家当属《唐人街探案2》的导演陈思诚，累计票房30多亿。作为陈导的老婆佟丽娅按理来说应该过得很幸福，毕竟有这么能干的老公。不过，小编发现佟丽娅在参加《真正男子汉》时竟然有了白头发！让网友们很是心疼，“陈思诚你可要好好照顾丫丫！”哪个明星的白头发最让你难过呢？

5、吴昕

出道11年多，吴昕在《快本》中一直是“绿叶”的位置，但并不阻碍她魅力的散发。曾经“小粗腿”一直是吴昕被外界调侃的尬点。突然有一天吴昕竟然瘦了，衣品也是蹭蹭的上升，一时间圈粉无数。前不久，吴昕也晒出了自己的第一根白头发，感慨岁月啊!

6、王凯

凭借着《琅琊榜》、《伪装者》，打了多年酱油的王凯终于实现了自己的梦想。无论是底层的边缘人物还是不可一世的霸道总裁，王凯的演技无可厚非。眼细的粉丝发现30多岁的王凯竟然也有了白头发，希望王凯能多注意身体。

7、吴秀波

吴秀波，一个年纪轻轻的白发胡子大叔因为《北京西雅图》迅速走红。娱乐圈里这么多白发胡子大叔，就属吴秀波的白发胡子最有男人味。不过，吴秀波的白头发在68年的时候就已经白了。

8、周星驰

由周星驰主演的《唐伯虎点秋香》、《大话西游》、《逃学威龙》等，陪伴了无数人的童年。星爷的白发属于一夜白，据说，星爷是因为罗慧娟嫁人和去世忧虑所致。