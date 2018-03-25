这些年电视上多了很多综艺节目，特别是各大地方卫视纷纷推出自家的综艺节目。这些综艺节目各有看点，有唱歌的，有搞笑的，有玩游戏的，而且大部分还都有明星参与其中。不得不说这些综艺节目丰富了观众的业余生活。想当年《中国好声音》一经播出就收视率节节高，可有些综艺节目却因为各种原因没能继续拍摄录制。看看近年来停播了的十大综艺节目，你看过几个？

1、《花儿与少年》

近日有确切消息说湖南卫视将不再录制《花儿与少年》这档节目了，因为高昂的录制成本与收视率不成正比。这档节目涉及多跨国拍摄，明星也多，前几期其实还挺有看点的，印象最深的就是前两期啦，那时张翰还爱着郑爽，可惜后来分手了。第二期有郑爽和杨洋这样的养眼明星。有网友神评论说这档节目有毒，塘主张翰前两任女友都参加了，然后都分手了。

2、《全员加速中》

这档综艺节目刚推出的时候也是大牌明星云集，有TFboys、有黄晓明，明星多得看花眼，玩的游戏也很刺激，第一期的时候小编几乎是每集必看。不过到了第二季节目风格变了，偏向搞笑类了，节目突然没那么有意思了。大概也是这个原因吧，收视率下滑了，节目也就停播了。

3、《康熙来了》

这个台湾的综艺节目相信很多人都追过吧，蔡康永和小S这样的搭档竟然还挺合拍。小S在节目中的主持也很麻辣真性情。不过这档播出了12年的节目还是因为新生节目特别是网络的兴起而受到冲击惨遭停播。最后那期告别节目看哭了多少人，你那天看了吗？

4、《金星秀》

金星也是一个很敢说的，真性情的主持人。她的语言往往很幽默很犀利。当初她的这档节目一经播出被受到了追捧，因为观众喜欢她的主持风格，节目有看点。不过这样一档好节目却不得不停播。据传是因为金星太耿直所以得罪了人导致的。你有没有怀念这档节目呢？

5、《姐姐好饿》

《康熙来了》停播以后，小S也跟蔡康永一样转战内地发展，《姐姐好饿》就是她主持的新节目。可惜因为尺度大，语言越界等问题，这档节目才播出不久就被停播了，而且这档节目的收视率也差强人意。看了小S没有了蔡康永这个黄金搭档事业发展都受挫了。

6、《爸爸去哪儿》

这档节目可是湖南卫视的王牌节目，第一季更是掀起了收视狂潮，许多明星和星娃也圈了大票粉丝。可惜后来广电总局整顿童星上节目的问题，所以这档节目就没有办法在湖南卫视播出了。后来就只能转战芒果TV网络播出了。

7、《hello，女神》

湖南卫视在搞综艺节目方面一直是很有一套的，不过这档定位女性观众的节目却又被停播了，因为节目太过低俗了，嘉宾的素质也参差不齐。后来据传是因为节目涉及鼓吹拜金思想低俗、趣味所以被停播了。不过这档节目在网上的点击量可是很高的。

8、《锵锵三人行》

2017年这档由凤凰卫视录制的节目宣布停播了。这档谈话类节目每期主题都比较明确，而且挺有深度的，在当年综艺节目还没有完全兴起的时候，这档节目是走在前头的了。不过大概是因为节目内容和思想太深，定位的观众群比较高档吧，所以收视率这些年是不太如意的。

9、《举杯呵呵喝》

这档综艺节目宣传的看点是明星喝真酒，说真话。节目刚播出就引发了争议，明星比如女星宁静就爆料说综艺节目都是按剧本演出来的，因此这档节目涉及到言论不当，误导观众等原因，结果被停播了。

10、《无限挑战》

韩国综艺节目一直都是内地模仿的对象。近日韩国这档播出了13年的号称“国民综艺”的节目宣布在月底播出最后一集后将停播。这档在韩国历史上元老级的综艺节目曾经有过超高的收视率，如今要停播印发观众的不舍呢。