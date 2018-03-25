每一部剧中总有会有反派的角色设定，他们为了衬托主角的正义光环，在剧中心狠手辣、坏的让人咬牙切齿，也让剧情跌宕起伏。今天要给大家说的一个人正是专门演坏人的专业户，演过各类汉奸和骗子，他就是颜冠英。

可能看到这个名字大家会很陌生，毕竟在这个流量当道的时代，像这种娱乐新闻很少的演员的名字，大家自然不会过多关注。但是就是这样一个演员——颜冠英，他曾经在洗染店干了20多年的熨衣工，进入娱乐圈也是在偶然机会下当起了群众演员，那时候的他已经51岁。

正如有句话说得好，有才能的人总会被发现的。是的，即使他当时开始演戏已经五十岁有余，但是他演戏的天分却并没有因年龄而被磨灭。刚进入演艺圈那年，他在张国立主演的《康熙微服私访记》中饰演买官人，而在我们颇有印象的《还珠格格》里面，他就给我们上演了一番搞笑又记忆犹新的画面。

是的，他就是那个和小燕子比赛斗鸡眼后输了的骗子，当时的他的每一个眼神都是戏，让观众哭笑不得。如果看过抗日剧《地下交通站》的朋友肯定对汉奸贾贵颇有印象，而汉奸的扮演者正是今天说的颜冠英。

他饰演的汉奸狡猾阴险，再加上他那副极有辨识度的脸，更是把剧中“汉奸”的角色演活了。后来正因为他演的侦缉队长“汉奸”这一角色，他还被曝出走在街头被群众殴打的传闻。

当媒体问及他事情真假的时候，颜冠英并没有直接回答，只是笑笑回复记者，所以这件事情的真假也不了了之。可以说他演过的电视角色几乎要么是“汉奸”，要么是“坏人”，但是他在现实生活中却是一个爱家庭、热衷于做公益的人，不仅积极为灾区捐款捐物，还亲自去看望受灾地区的孩子。

就算成名后也是没有一点明星架子，用他自己的话来说就说“在剧中演一个坏人，在现实中我要当一个好人”。而值得一提的是，他之所以频道演汉奸并不是因为他的角色锁定只限于汉奸角色，而是为了他的妻子。

他曾直言说妻子因为抑郁症的原因一直郁郁寡欢，更让家庭担心和苦恼，而一个偶然的原因，颜冠英发现妻子在看自己演的“汉奸”一角时会被他逗的捧腹大笑，慢慢的妻子心态和心情都慢慢开朗起来了，抑郁症也有所改善。

可能这就是爱情的力量，颜冠英也开始觉得演汉奸是一件很不错的事情。现在的颜冠英已经七十有余了，但是他在某次采访中仍然坦言，没有退出演艺圈，并表示“演戏是我一辈子的兴趣，为别人带来快乐，我也很开心”。他的人生态度与作风，不由得让人佩服。