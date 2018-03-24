过去人们总说，男人四十一枝花，女人四十豆腐渣，可放眼当今娱乐圈有那么些女星就刷新了大家的认知。因为她们虽然年过四十却把日子过得非常精彩，尤其是在爱情方面，她们更是魅力不减，嫁入豪门的有之，嫁小鲜肉的也有。下面就来看看这些年过四十依然魅力四射的女星都有谁吧！



1、钟丽缇



女星钟丽缇真是一个有故事的人，虽然长相好，身材也好，可是离过三次婚，还有三个女儿。按理说这样的单身妈妈年过四十是没什么优势的了，可是她真的是励志的例子。不仅身材管理好，完全不像是年过四十的三个孩子的妈。果然她成功俘虏了小鲜肉张伦硕，在钟丽缇46岁那年两人还结婚了。

2、刘晓庆



妈妈级别的女神刘晓庆2013年在美国与富商王晓玉举办了非常隆重的婚礼。据报道王晓玉财力雄厚。而当时刘晓庆已经是58岁了。看来年龄并不是阻碍女人追求幸福的绊脚石。大龄单身女星依然可以找到属于自己的幸福，嫁豪门也是可以的。

3、孟广美



孟广美身材好，长相也好，可惜之前遇人不淑，被外籍男友骗钱骗色，落魄到要租房住的地步。好在2010年的时候，孟广美的命运峰回路转，当时43岁孟广美北京世贸天阶房地产公司董事长吉增和结婚，并且老公还送了她一枚大约价值6000万的钻戒。

4、苏慧伦



台湾歌手苏慧伦那首柠檬树，相信大家都听过吧！苏慧伦有过两段失败的恋情，整整占据了她人生的十年时间。后来她在43岁的时候嫁给了台湾滑板教父”孙益民，开启了人生的新篇章。目前她有一个可爱的儿子。

5、杨紫琼



武打女星杨紫琼近年来基本上淡出娱乐圈了，但是她的私生活还是备受关注。杨紫琼曾经有过一段失败的婚姻。目前她的男朋友是法拉利CEO Todt，两人拍拖多年感情很稳定。现年已经56岁杨紫琼接受采访时说自己每天都在享受甜蜜的爱情，很享受男友多次婚礼。

6、林心如



颜值控林心如这些年从演员跨界拍戏赚了不少钱，据报道林心如也是身价上亿的女星。她在感情空窗多年后突然宣布了与霍建华的恋情，后来两人闪婚。结婚时林心如已经是40岁了，比霍建华还大三岁，看来御姐魅力不减啊！如今两人还有一个可爱的女儿。

7、王菲



歌手王菲但凡有点风吹草动都是媒体聚焦的焦点。王菲的生活一直都让观众津津乐道。她离过两次婚，有两个女儿，跟谢霆锋有过姐弟恋。后来分手多年后王菲和谢霆锋两人上演世纪大复合，让不少人大呼，离过婚年过四十的女人还能有这么浪漫的爱情！如今两人感情稳定，时不时还秀恩爱。

8、朱玲玲



选美冠军出身的朱玲玲是郭晶晶的婆婆。她一直都这么优雅美丽。更让人津津乐道的是她梅开二度，两次嫁入豪门的事。从霍家出来以后，她没有成为弃妇，而是在50岁的时候跟香港瑞安集团董事长罗瑞康结婚，而据报道朱玲玲现任老公身价约200亿呢！

时代不同了，女人年过四十依然可以过得很精彩，上面这些女星不就是很好的例子吗？