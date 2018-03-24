说起徐娇，有人会想起《长江七号》中的假小子小狄，或者是电影《星空》中不肯长大，沉浸幻想世界的小美，而徐娇最让人印象深刻是，多年来一直致力于传承发展汉服文化。因为汉服，有人说她“奇装异服”，有人说她“故意卖弄”，她用行动和事实解释“我穿的是汉服，是汉民族的传统服饰，不是奇装异服，更不是cosplay。汉族的传统服饰不是旗袍，不是唐装，而是汉服！岂曰无衣，与子同袍！”下面我们一起看看徐娇的汉服照，每一张都美如画，你最喜欢哪一个？

第一张设计元素来自冬梅和傲竹，蓝底梅枝主调，加嫩绿墨竹，象征着中国民族高洁坚强的品格。徐娇双眸微闭，唇角含笑，前景花枝俏美，而背景虚化，更凸显汉服高雅端庄之气质。

“靥笑春桃兮，云堆翠髻。 珠翠之辉辉兮，满额鹅黄。”徐娇这一款汉服整体色系到配饰己近完美。蓝色打底，浅紫修饰，金色小配饰，从发饰到脖间璎珞，甚至是手上戒指，整体古雅高级又不失小女生俏皮可爱。





恣意潇洒的红衣，加白系纹理冬披，裙摆的大朵红牡丹更是美不胜收。白色毛边冬披减弱大红色系的夺目疏离感，徐娇双手乖巧半握，皇家小郡主的俏皮高贵感扑面而来。





这身汉服是蓝白小清新少女风，浅蓝色裙摆白色绒棉上衣，素净淡蓝花纹更显意蕴，绒毛球耳坠，蓝色丝带绑发，整体搭配清新自然。徐娇眉眼温柔，手拿画笔画板，乖巧认真画画，意境很美。





徐娇这套汉服，仍以素蓝的基调，加以银蓝叶片装饰，红色胖头金鱼活灵活现，灵活有趣。蓝色假发半挽起，发尾橙红色蝴蝶结与胖头金鱼呼应。整体造型简单大方，又灵动传神。





这套天蓝色汉服，白蓝色渐变裙摆，内白外蓝，裙摆以薄纱材质为主，白色腰带由渐变色系，菱形方块拼接，清新水纹纯净感扑面而来。风吹裙扬，发丝轻舞，有美人兮，明眸善睐。





这套汉服属于田园风格，白纱裙打底，蓝纹银纹为主调，前有红果绿叶刺绣，双袖薄纱轻摆。金色双麻花辫，蓝色毛绒球耳坠活泼可爱，麦秸编制草帽和篮子，满满田园亲近感。





这套汉服元素略多，红色过膝长裙，黑齐胸束腰，紫色腰带，两色蓝叠加。配色虽多，但也不会太突兀，有着撞色美感。红亮色皮鞋，红白长筒袜，和黑白金边手拎包搭配略不足，减了几分自然美感。





这套汉服依然淡蓝主调，袖口以花纹为装饰，前襟绣白鹤，取高洁吉祥之意。腰带由天蓝和湖蓝两色交错而系，右手拿木制叠扇，左手半举，手腕纤细白暂，手指修长如柔夷。蓝色发带侧绑，尽显小女子柔美姿态。

第十套汉服从做工到款式都是花费了大量的心血，无论是汉式排扣，还是裙摆纹理。甚至是海蓝和金色裙摆包边，每一个针角细节都暗示着制作者和设计者的用心。渐变加深海浪纹理是这套汉服最出彩的地方，刺绣款式栩栩如生，整体款型端庄高雅，又带着少女的俏皮可爱。