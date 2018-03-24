要说80后的女神，除了李嘉欣、杨恭如等美名广播的女星之外，何美钿一定是名列其中。时间飞逝，当年被称之为“古装花旦第一人”的何美钿已经42岁了，保养功力超强，胶原蛋白还是很足的模样，十分甜美娇俏。



何美钿本是体操运动员出身，直到18岁才入行拍戏。她的古装扮相甚是为人称道，其中最令人难忘的角色之一是《笑傲江湖》里的尼姑仪琳，扮相楚楚可怜，一时无出其右。

《天龙八部》拍了好多版，但要说哪个版本的钟灵最还原，还是何美钿版本的钟灵最是经典，她将娇俏灵动的气质展现得淋漓尽致，至今仍被影迷津津乐道。

何美钿一直在戏红人不红的模式上打转，后来的《少年方世玉》捧红了张卫健，而古装扮相甚美的何美钿却一直没有爆红的程度。

细究何美钿不红的深层原因，除了历史时机原因，还跟她单一的、脸谱化的形象有关，演多了我见犹怜的古装少女，观众也会审美疲劳啊。

尝试了太多“古装少女”人设的何美钿在事业上一直想有所突破，但她的现代装影响力远远不如古装。《门徒》中何美钿大胆尝试了与吴彦祖的激情戏，吴彦祖事后采访表示：非常害羞，对方太美，一直躲在片场不敢看她。





事业上没有太多突破的何美钿逐渐淡出影视圈，戏外的她一派低调作风，对于自己的私生活保护得极好。何美钿惊艳了时光，却在你恍惚之际，飘然身退。

看到何美钿42岁还能有这样的状态，剧迷们也是幸福。