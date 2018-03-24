在外人看来，明星们的生活都光鲜亮丽，可是又有谁知道他们在镜头之下的生活是怎样的？娱乐圈拼的不仅仅是外貌。更多的是注重演技。很多人都无法想象在娱乐圈生存的这些明星们需要超负荷的工作。再加上饮食跟休息不规律造成的，又想要维持自己的形象与知名度在意这些观众对他们的看法，以至于这些明星们都患有各种疾病。下面我们一起看看娱乐圈病痛缠身的十大明星，谁最让人心疼？







1、李连杰

54岁的动作影星李连杰之前拍过多部经典片子受多人好评，但是近年苦于被甲亢折磨，由于每分钟心跳数动辄破百，因此无法剧烈运动，演出作品锐减，除了出席慈善活动外，甚少公开露面，他曾经说：“甲状腺的问题，我很坦然的告诉了大家，我有病，我很痛，我在积极面对，但是我真的没有坐轮椅!”还好现在积极配合，已经有很大的改变。

2、张嘉译

很多观众看到张嘉译走路的姿势都有疑惑，他到底是怎么了？原来他早年拍戏太拼命，结果落下毛病留下后遗症，患上强直性脊柱炎。因此，他走路直不起腰，总是驼背还一步三晃。这种病让他疼痛难忍，经常要服用止痛药。





3、冯小刚

在演艺圈中冯小刚的敬业也是出了名的，对待每一个镜头都力争完美。因此每次拍戏的时候冯小刚不惜花费很多精力和时间来让每一部作品无可挑剔。所以每次冯导被记者拍到的时候都是面容憔悴，在导演《唐山大地震》时候太过于玩命，还导致了白癜风恶化，以至于网友评价：冯导太过于敬业，要注意身体。





4、周杰伦

周杰伦出道以来就患有家族性遗传病僵直性脊椎炎，这种病需要长期治疗和好好静养，可是他狂爱音乐，之后又把兴趣投向了电影电视，每天过于忙碌的生活节奏使他吃不消，同时饰演的电影人物的戏份时候。需要吊威亚，剧烈的武打动作使他脊椎炎再患，疼得要命走路，像一个老人。

5、汪涵

汪涵作为湖南卫视的当家主持人，一直是各种节目的顶梁柱。加上自己的能力又很强不得不让自己的身体在无疑中受到了压力，台里的工作量又很大，汪涵好几次因流鼻血晕倒在后台，粉丝知道后都很心疼他。





6、周润发

影帝周润发不仅仅拍戏拼命，电影的宣传公作更是认真的不得了。由于过度劳累，周润发的肩周炎复发还被迫停止某个片子的宣传工作，不得不紧急就医。





7、吴克群

前一段时间吴克群的突发性失聪登上微博的头条，细想这事情确实是后怕，吴克群回应媒体声称是压力太大了，刚开始并没有在意。知道后来去检查，才被查出的突发性失聪，而且错过了最佳治疗的时间。目前现状粉丝表示很担心。





8、刘若英

奶茶妹妹刘若英之前也是跟周杰伦一样在歌唱界名声大噪后又在演艺界默默努力。但也曾经患上过黄昏恐惧症，症状为一到黄昏就焦虑 不安。 严重时还失声痛哭。为此不得不放弃黄昏外出的习惯。





9、萧亚轩

天后萧亚轩喜欢在社交网站上分享生活，自去年8月份就再也就没有在公开场合现身，原本今年2份的演出也没出席，神隐3个月宛如人间蒸发，据传萧亚轩在这段时间里，常常剧烈头痛，甚至还连续高烧了一个礼拜，因此决定将所有商演、活动、代言及演唱会全都暂时延后。日前被拍到她到中药行抓药，内含的中药材主要是咽喉肿痛、支气管炎、还有止痢消食等功效且份量不少。看来天后还需要一段时间的修养。





10、Ladygaga



女神Lady Gaga因为纤维肌痛症2017年9月无预警宣布暂时退出歌坛，就连巡演也都喊卡，希望可以把身体调养到健康的状态。没想到近来她的病情不仅没有好转，而且还恶化了，除此Ladygaga的家族遗传病也严重了，让粉丝都非常担心她的健康状况。



