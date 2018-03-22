人气超高的小鲜肉们常常会因为演技不好而遭到网友们批评、调侃，网友们对他们演员的身份并不认可，所以只称呼他们为明星！但其实，娱乐圈的小鲜肉里也有演技超高的，就比如下面这位00后的小戏骨。



这位小戏骨就是2001年出生的张子枫。她5岁的时候就已经开始拍广告了，慢慢的转战影视圈，参演了多部电视剧，是一位实力派的小童星！





说到张子枫，相信大家都看过她在2015年出演的悬疑电影《唐人街探案》吧！她在其中饰演了一位神秘少女思诺。

影片结尾时她那诡异的一笑，让不少观众都着实吓了一跳，不知道给多少人造成了心理阴影。仅用一个笑就能让人产生心理阴影，这也恰恰说明了她的演技是真的好！

今年的《唐人街探案2》在贺岁档可谓是掀起了一阵热潮，这种喜剧加悬疑的题材真的很符合现在观众的胃口，唯一可惜的一点就是张子枫并没有在此次出演。

但在庆功宴上，导演陈思诚宣布张子枫将在《唐人街探案3》中正式回归，并透露《唐人街探案3》的故事是围绕思诺而展开的。看来，张子枫所饰演的思诺已经成为了唐探系列的一大亮点。





我们这位小花儿的演技真的是一点都不输老戏骨呢！外界对于张子枫的演技以及她在角色的塑造上所付出的努力一直都是有目共睹的，让我们一起期待她在唐探3中的精彩表现。同时也希望这位演技炸裂的小童星，未来能在娱乐圈里继续发光发热！