我们知道娱乐圈活动很多，经常需要参加聚会慈善颁奖典礼什么的，这时候每个人都是大放异彩，展现自己最好的一面。特别是女星们的穿着，可谓是天仙下凡，美得不可方物。在女星的各种穿着中，其中露肩装最讨女星喜欢，有不少女星都喜欢穿露肩装。实在是因为露肩装的魅力太大了，香肩半露，优雅大方而不失性感，简直就是女人的最爱。下面就来看娱乐圈十大女星的露肩装，你觉得谁最美？







NO.1杨幂

杨幂可是一个“带货女王”，被她穿过的衣服都是大卖，这件衣服让杨幂穿着简直就是天鹅一样。况且杨幂这老板当的也太好了，完全没有老板的架子，还给工作室的演员那么好得资源，可谓娱乐圈第一好老板了。





NO.2赵丽颖

我们说颖宝真的非常努力工作，甚至身体都出现了问题，这么拼这么瘦的颖宝让不少网友也是十分心疼。一边一样颖宝休息一边又舍不得不看颖宝的戏。照片中的颖宝也是十分的瘦，不禁让人心疼。





NO.3高圆圆

高圆圆可是我们心中的女神啊！一双大大的眼睛就十分的让人羡慕，高挑的身材也是得天独厚的美。身着一身黑色露肩装，在黑发的点缀下，显得皮肤更加白皙，也祝福高圆圆和我们的夜华越来越好！





NO.4范冰冰

范冰冰我们知道，一直都以性感著称。不得不说范爷的身材实在是太好了，非常具有肉感，而且皮肤白的也是让人羡慕，感觉这衣服都没有范爷白了，范爷也被称为娱乐圈的合影杀手啊！





NO.5刘涛

刘涛一直是一个女强人，为夫还债我们都知道。贫穷时候不离不弃也在娱乐圈中落了个佳话。不得不佩服刘涛真的很厉，事业上特别的拼。途中刘涛黑色露肩装，加之血色口红的衬托，显得刘涛性感而不失干练。





NO.6刘诗诗

刘诗诗一直是一个清纯美女，穿起性感十足的露肩装来也是清纯可爱。整体后梳的发型显得她干练十足，白皙的皮肤加上美丽的天鹅颈，越发白的诱人。在这里小编也祝福诗诗和吴奇隆越发甜蜜，早日生个小宝宝啦！









NO.7刘亦菲

我们的神仙姐姐穿上露肩装就有点吃亏了，虽然神仙姐姐的确很白，但是肩膀稍微有点胖，肩膀骨架也很大。灰黄相间的露肩装更加显得我们仙女姐姐更加性感，肩部尽显瘦弱纤细的骨架，姣好的面容也是让人羡慕！





NO.8迪丽热巴

热巴现在的人气不是一般的高，微博上随便一条动态就有几十万的点赞。热巴小姐姐各人也十分的俏皮可爱，还是个大吃货。这么能吃的人身材还这么好真心让人羡慕，金黄的皇冠和烈焰红唇更加显得我们的热巴十分性感！





NO.9杨颖

杨颖是模特出身，身材自然没话说。穿的这身白色露肩装也是很漂亮，公主的王冠也是让人羡慕，胸前珠宝项链的点缀也是价值不菲。但是杨颖太瘦了，总感觉大人的衣服穿在了小孩身上，不是十分的性感。





NO.10关晓彤

关晓彤是国民闺女，在大众的眼里就是一个孩子。此次穿上白色的露肩装也是显得俏皮十足，虽然不性感，但是俏皮才是她这个年纪的专有名词。颈上黑色链圈也是小姑娘的最爱，整体给人邻家小妹的感觉。



