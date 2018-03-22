不管是女明星还是男明星，都有逐渐走向成熟的时候，有些曾经年少的艺人变成大叔之后，去更有韵味了，身材还保持得格外的有型。出现在镜头前面，搭配也更潮流有范，男人味十足。接下来我就为大家盘点娱乐圈大叔级别的十大男明星，谁的身材保持得最好？

1、张涵予

他算是大器晚成了，不过因为长相过于成熟，出道的时候并不能舒展现出他的个人魅力，反而到了中年却看起来十分性感，身材维持的很不错哦，上丰满杂志也十分有型！帅爆了的大叔一枚呀！

2、杨烁

自从演了《欢乐颂2》人气瞬间保障，到海边冲浪时候的身材，尽情展现出大叔的无穷魅力，尽管年纪变大了，可是身材却出乎意料的惊人呀。难怪成了大叔之后，戏路却比年轻的时候更宽！

3、吴彦祖

不仅仅长着一张高颜值的五官，而且身材也看上起来十分匀称。结婚之前稍微显得稚嫩，而没想到进入大叔级别的阶段，肌肉反而更明显了。尽管为人低调，但是偶尔出现在镜头前，大叔魅力不可挡。

4、胡兵

模特出身的他不仅仅拥有一张大长腿，平时热爱健身的他，身材保持得更惊人。已经很久没有出现在镜头前的胡兵，之前出演了《猎场》，高颜值和好身材瞬间圈粉无数！

5、朱亚文

大器晚成的他在娱乐圈一直很努力，不过真正圈粉的应该是《北上广依然相信爱情》，不仅仅展现出好演技，而且保持的好身材，连马伊琍都被迷倒了！更何况粉丝呢！

6、黄晓明

刚刚出道那会黄晓明还是一个奶油小生，慢慢的开始走成熟路线，结婚后的他虽然有点发福了，但是身材保持的依然不错，疼爱妻子的同时，还努力工作赚奶粉钱。大叔级年龄的他，魅力却不减当年！

7、古天乐

从他饰演的杨过开始，他的高人气早就奠定了最好的演绎基础，20年过去了，古天乐不仅仅颜值还在，而且反而多了几分大叔的成熟魅力，身上的八块腹肌也一直保留着呢！

8、吴秀波

他很早就出道了，演过很多戏，但是却一直不温不火，真正被观众所熟悉的阶段已经是超过40岁的大叔，在这样的年纪走红不仅仅长得有魅力，而且身材也一定不能差哦。留着胡须的样子，更显得帅爆了！