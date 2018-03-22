她出生于黑龙江，毕业于北京电影学院，是著名的女演员，说起名字还没有提起《雪花女神龙》，其中冷艳，傲气凌人的上官燕 名气大。没错她就是董璇，是娱乐圈公认的气质美女，董璇给人的感觉就是特别舒服的一种感觉，之后出演了《君子好逑》和《立春》名声大噪起来了。她的作品虽然不多，确实圈里公认的演技派。尽管董璇在娱乐圈的资源远远不如佟丽娅好，经常有人说董璇和佟丽娅是撞脸姐妹花，二人在外貌上几乎很相像，远看没多大的区别。



董璇和佟丽娅最初的相识是关于改变佟丽娅命运的一部剧《北京爱情故事》，这部剧使二人相识成闺蜜，同时也让佟丽娅结识了人生中的另一半陈思诚。此后董璇跟佟丽娅就变成好友，佟丽娅跟陈思诚在结婚时候也邀请了董璇作为伴娘，但是这对姐妹花可谓是撞脸不同命，目前二人都是宝妈，二人的关系也挺好，可是在挑选另一半的眼光完全不同，董璇的老公是高云翔，就是传说中迷倒万千少女的高云翔。

董璇和高云翔的有着令圈内人士羡慕的情侣身高差，经过爱情长跑的磨炼，很多时候可见董璇在微博上晒二人的甜蜜分享，真正爱着对方的人正如他们一样，高云翔给了董璇一个家，一个女人都渴望的婚纱梦。

近日，董璇现身机场，小腹微微隆起，疑似已怀了二胎。此前，董璇和老公高云翔还高调秀恩爱，说要拼二胎，不知道这次是否有戏，还是已经梦想成真？

众所周知，结婚后的董璇被老公高云翔宠上天了，而佟丽娅却饱受传言困扰。网友都在感叹：女人嫁对人才是最重要的！