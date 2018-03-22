女人是水做的骨肉。女人特别是漂亮的女人撒娇卖萌是很有杀伤力的。娱乐圈不少女星都知道这点。《跑男》里迪丽热巴丰富的小表情和小动作分分钟可以酥化宅男的心。捧脸杀是许多女星会做的小动作，下面我们来盘点娱乐圈十大当红女星的捧脸照，看看谁最呆萌?



1、迪丽热巴



人美如花的迪丽热巴俏皮的扎着两个朝天辫再用双手捧脸，再配上甜甜的笑容。这样的捧脸杀你被电到了吗？这样的迪丽热巴实在是太可爱了有木有？

2、赵丽颖



甜美女星赵丽颖本身就长得很讨喜，一张娃娃脸减龄又可爱，丝毫看不出赵丽颖是奔三的年纪了。赵丽颖玩捧脸杀也是非常呆萌可爱的，看出去少女感十足，圈粉不在话下。

3、关晓彤



校园女神关晓彤本身就是青春美少女，身上是满满的元气少女气息。关晓彤这样捧脸呆萌的样子看上去如此百无聊赖，不知道是不是在想念鹿晗呢？

4、唐艺昕



人气小花唐艺昕本身就长相清纯可人，换上学生装，加上齐刘海和波波头，更是少女范十足。这样清纯的女生还要用手摸脸，玩捧脸杀，这样的动作实在是够撩人的了，让人仿佛看到了学生时代的女神！

5、杨幂



百变女王杨幂这样的捧脸造型实在是太妩媚了，用手遮住半边脸，犹抱琵琶半遮面。后背的镂空装露出雪白的皮肤，实在是很吸睛。

6、杨颖



杨颖本身就有着盛世容颜，可清纯可性感，总之怎么样都好看。她玩起捧脸杀也是很呆萌的，大大的眼睛特别动人，很有吸引力。

7、古力娜扎



古力娜扎的高颜值也是有目共睹的，这样的捧脸杀造型把她的脸衬托得更小了，整张图看上去立体感十足，一双红唇格外醒目。不知道她是不是被自己的美给陶醉了。

8、郑爽



流量小花郑爽是备受大家喜爱的女星。她的相貌气质如同邻家少女一般亲切可爱。这是郑爽出道不久的照片，虽然动作和表情都很青涩，衣服也很土气，但是看上去却是那么可爱，果然是青春无敌啊！