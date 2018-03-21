每一个角色的塑造，相信最后都取决于演员对于他的理解，但恰恰因为太过逼真，导致一些明星遭了殃，甚至因为演绎角色的好坏，却成了明星的烦恼和麻烦，正如《还珠格格》中的容嬷嬷，对于儿时看过的人来说相信这个角色，这位演员，是记在我们脑海的，很难忘记，却又生动熟悉，下面我们一起来看看因为演技太好却被骂惨的十大女星，你最同情谁？







1、李小冉

电视剧《美好生活》正在热播，讲述张嘉译饰演的海归“徐天”在遭遇妻子出轨和事业低谷的双重打击下决定回国发展。在机场因为心功能衰竭病倒，接受了心脏移植手术，同时李小冉饰演的梁晓慧的丈夫殉职捐献移植了自己的心脏，两人之间因此展开了一段错综交汇的故事。而剧中饰演“梁晓慧”的李小冉却因为角色设定遭到网友攻击，对此掀起一番风波。





2、辛芷蕾

在《恋爱先生》中女二号顾遥其扮演者辛芷蕾。因角色的演绎各类行动给观众留下了很坏的印象，招来网友的热议，而其扮演者辛芷蕾也矫捷登上了热搜榜。顾遥在剧中的身份很出格，她是程皓梦中恋人，而程皓的哥们张铭阳却恰好对她动了真心，同时她是宋宇宁的前妻。剧情刚末尾，很多人对顾遥的印象挺好，因为她是婚姻的受益者，但跟着剧情的发展，顾遥为了打赢离婚官司，拖程皓让罗玥协助签字，而与此同时，顾遥也在报复罗玥…





3、蓝盈莹

90后演员蓝盈莹，她虽然年纪不大，但是演技却很在线，不过她出道以来所演的角色大都不讨喜，这是她在《虎妈猫爸》中所饰演的黄俐，作为典型的蛇蝎职场新人，在剧中她可没少给赵薇找麻烦，在当时也因此被网友骂惨了。除了黄俐这个角色之外，浣碧应该是蓝盈莹所饰演的角色当中最具代表性的，虽然浣碧整个角色的设定不算太坏，但是也是心机girl，为了自己的幸福设计嫁给果郡王，这在当时也不被网友们喜欢，当然这种坏不会让网友骂太惨。





4、陶昕然

《胭脂》中的冯曼娜也是陶昕然饰演，大家印象深的应该是陶昕然饰演的安陵容，其实这部影视才是考验演技的作品。作为剧中大反派，陶昕然可以说把赵丽颖折磨得很惨，不过冯曼娜这个角色本身就充满了悲剧色彩，很多事情怪不得她，只是陶昕然把冯曼娜的坏演得太好了，导致角色被黑的她还是饱受困扰，希望大家能够分清角色和现实，不要因为角色黑化而却伤害好演员。





5、胡杏儿

在《那年花开月正圆》中，除了孙俪以外，胡咏梅应该是关注度最高的啦，不过这个关注度却和以往不同，胡杏儿演这个角色从一开始的年龄不符被吐槽，再到后来黑化被骂，说实话，小表妹看着都有些心疼胡杏儿，但如果说胡杏儿不适合胡咏梅这个角色的话，小表妹觉得应该找不到比她更适合的了！





6、毛晓彤



《锦绣未央》中，毛晓彤所饰演的李常茹是典型的心机girl，从一开始的人畜无害，到最后心机显露，这时候大家才明白她才是幕后最坏的女人，在当时毛晓彤也被不少网友留言开骂。而现实的毛晓彤却给人感觉很好，而且是小编很喜欢的女星哦～

7、许梦圆

《你好！旧时光》中的辛锐，饰演者许梦圆在这部剧中她所饰演的辛锐也是心机girl，本来成绩平平的她在周周的帮助下有了起色，不料最后却因为嫉妒周周而去伤害她，当时不少网友也不喜欢她。





8、李纯

《花千骨》中把赵丽颖折磨得最惨的并不是霍建华，而是霓漫天，在剧中霓漫天本身心高气傲，所以她从开始嫉妒花千骨，到最后嫉妒转变成恨，李纯把这个角色演得也叫人恨得牙痒痒，你在当时有没有不小心想骂她的冲动呢？





9、李沁

《楚乔传》中李沁，为了能得到燕洵，不惜陷害楚乔，最后被弄的家破人亡，父皇甚至赐她毒酒，也是够悲剧的！大婚那里的表演是高水准的，在大街上的那种茫然无措，不敢相信，自我欺骗，崩溃恳求，绝望痛哭，所有情绪层层递进，肢体动作不累赘多余，美丽的脸庞楚楚可怜，散发出脆弱哀伤的美，元淳并不是好的人设，但这段绝对是好的表演。颜值加演技的暴击，如履薄冰的美丽。





10、陈妍希

陈妍希当年在《那些年，我们一起追的女孩》中扮演沈佳妮，可被封为“校园初恋女神”啊。那时，如果有人说她是美女，绝对天经地义。因为她有她自己的独特气质，给人很萌很干净的感觉。不过，陈妍希选择去演小龙女，争议就太大了。网友强烈质疑小龙女的装扮以及所颠覆的角色形象，黑她是“小笼包”，可见她的争议有多大。

还是要称赞演员对于每一部作品角色的诠释，却又因为演技的爆发，使观众把情绪带到现实生活中，其实还是需要把现实和影视作品区分开来，这样相信双方的困扰会更少，我们期待更好的演员带给我们更好的作品。