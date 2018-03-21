当年的古装言情剧《天外飞仙》放在今天也是话题火爆的热播剧呢，记得当时有很多吃瓜群众讨论上官浩琪到底爱香雪海还是塞金。林依晨、胡歌、韩雪以这部剧赚足了眼球，而塞金的扮演者吕一却一直不温不火。

吕一如今32岁，少女感还是很足的，保养就算在女明星中也是很不错的，至少脸部没有因为打针僵了，但也确实过了女演员的黄金爆发期。





现在的吕一，戏外生活还是很精彩的，爱情、友情都不差。2016年与演员钱泳辰大婚，偶尔互动也轻松就虐狗了。





性格温柔随和的吕一在娱乐圈也有好人缘，是唐嫣口中的串姐，两人关系才是真的老铁，跟外面的塑料姐妹情不一样的。相互串门，一起做饭、唱歌、逗逼，支持对方的事业，俨然另一对中国好闺蜜了。





与唐嫣这个流量小花的事业相比，吕一的事业真的不出彩，主演的电视剧都没什么水花。让观众有点印象点的可能就是一些热播剧中的配角，比如《平凡的世界》中善良朴实的贺秀莲，《新一剪梅》的沈心慈。





她最近出演的作品是《独孤天下》，在剧中饰演辅导独孤伽罗的女丞相陆贞，是个非常重要的配角。





吕一是那种事业心不强、乐于享受生活的女星，微博上也是岁月静好的模样，练一练瑜伽，吃一吃火锅。野心不大，有点小确幸也是极好的。生活虽小，但滋味悠长。



